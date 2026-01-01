Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 29-30/1, thời tiết trên cả nước nhìn chung ổn định, ban ngày có nắng ở nhiều khu vực, song một số nơi vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm.

Cụ thể, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Riêng phía Đông Bắc Bộ, sáng 30/1 có khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác. Thời tiết duy trì rét vào đêm và sáng sớm.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ban ngày nắng. Riêng khu vực phía Bắc, đêm và sáng sớm trời rét; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, vùng núi cao có rét đậm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Riêng Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có thời tiết rét vào đêm và sáng sớm. Ngày 31/1, Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh nhưng cường độ yếu. Từ 1/2, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ 1/2 đến 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 29/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.