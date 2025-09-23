Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đây là Đại hội có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ này mà còn định hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I (Ảnh: Minh Châu).

Theo ông Chiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Đại hội lần này có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; và triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Minh Châu).

Ông Chiến nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao quyết định thành lập Đảng bộ và thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo: “mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, tạo được kết quả mới”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định Đại hội sẽ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đại hội cũng sẽ làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.