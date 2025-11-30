Sinh viên khổ sở vì "ổ gà, ổ voi" giăng đặc ở làng đại học

Thực trạng xuống cấp của các tuyến đường quanh khu vực Ký túc xá Khu B và các Trường Đại học thành viên quanh Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM không phải là câu chuyện mới, nhưng mức độ hư hại đang ngày càng nghiêm trọng và mở rộng về quy mô. Không còn chỉ là những vết nứt hay sụt lún nhỏ, mặt đường tại đây đang bị biến dạng hoàn toàn, tạo thành một ma trận chướng ngại vật thử thách sự kiên nhẫn và kỹ năng của người cầm lái.

Tại đường Tô Vĩnh Diện - tuyến nối Ký túc xá Khu B, dù đang trong quá trình nâng cấp nhưng việc thi công kéo dài đã biến con đường thành một công trường ngổn ngang. Mặt đường cũ bị cày xới nham nhở nhưng chưa được tái lập, tạo thành những mảng đất đá trồi sụt, lởm chởm. Vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi, chiếm dụng lòng lề đường.

Vào ngày nắng, bụi bay mù mịt mỗi khi xe chạy qua; ngày mưa, nước ứ đọng tạo thành cái bẫy bùn lầy nguy hiểm. Vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt tràn ra mép đường khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác và ô nhiễm.

Tương tự, đường Ống Nước (đoạn giao Tô Vĩnh Diện nối ra Quốc lộ 1K) và các tuyến đường lân cận như Lương Định Của, đường nối Trần Đại Nghĩa cũng chi chít "ổ gà, ổ voi". Nhiều đoạn đường hẹp nhưng phải gồng mình gánh lượng lớn phương tiện, bao gồm cả xe tải và ô tô, khiến mặt đường vốn đã yếu nay càng thêm nát.

Tuyến đường Vành đai 3 (kết nối giữa Ký túc xá khu B với cổng 2 Trường Đại học Kinh tế - Luật), cùng khu vực đường Trục Chính 10 (đoạn trải dài từ ga metro Đại học Quốc gia đến cổng C Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cũng bị hư hỏng nặng nề, gây khó khăn cho việc đi lại.

Lớp nhựa các con đường này gần như đã bị bong tróc hoàn toàn, để lộ ra mặt đường đất đá thô sơ, lởm chởm. Những ổ gà, hố sâu xuất hiện dày đặc khiến nguy cơ tai nạn càng gia tăng gấp bội khi về đêm, khi hệ thống chiếu sáng hạn chế cộng với tầm nhìn bị che khuất khiến những ổ gà, hố sâu này trở nên vô hình gây nguy hiểm khi di chuyển.

Là những tuyến đường quan trọng được người dân và sinh viên đi lại hằng ngày để di chuyển qua lại giữa quốc lộ, ký túc xá với các Trường đại học, khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM và thành phố. Chính vì thế, tình trạng đường sá hư hỏng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và túi tiền của sinh viên.

Lan Anh (sinh viên năm 2, Trường Đại học Kinh tế - Luật) chia sẻ: “Chỉ sau một tháng đi học, mình đã phải thay lốp xe vì liên tục sụp ổ gà. Đường thì hẹp, xe đông, giờ tan tầm kẹt cứng, việc đi lại thực sự là một thử thách”.

Nhiều sinh viên ví von hành trình đến trường mỗi ngày là cuộc thi “lái lụa” để né chướng ngại vật. Chỉ một phút lơ là hoặc khi trời mưa ngập che mất mặt đường, người lái xe rất dễ sụp hố, trượt ngã.

Không chỉ sinh viên, những hộ dân sinh sống lâu năm tại đây cũng chịu chung cảnh ngộ. Ông Phạm Văn Xuân, một người dân trong khu vực, cho biết: “Ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm nguy hiểm lắm. Nhiều khi lớn tuổi mắt không tốt, đèn đường thì chỗ có chỗ không, nhìn không ra đâu là đường đâu là ổ gà nên rất dễ té xe. Có hôm trời mưa ngập, nước che lấp hết mấy cái hố sâu, chú đi mà cứ nơm nớp lo sợ, phải dò dẫm từng chút".

Nguyên nhân khiến đường nhanh xuống cấp chủ yếu do hạ tầng chưa đồng bộ cộng với áp lực từ xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua lại. Trong khi chờ đợi các dự án quy mô hoàn thành, hàng chục nghìn sinh viên và người dân đang tha thiết mong mỏi những biện pháp dặm vá, sửa chữa cấp bách để việc đi lại hằng ngày bớt phần gian nan.

Thực hiện: Quỳnh Nhi