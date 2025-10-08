Rạch dài gần 2km sắp được "khơi thông" bên tuyến đường vào trung tâm TPHCM

Tuyến rạch Bá Đỏ, cửa ngõ phía Đông TPHCM, đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và khả năng thoát nước suy giảm, gây ngập úng thường xuyên. Dự án nạo vét rạch Bá Đỏ, một trong 9 dự án trọng điểm sắp được khởi công, được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" dòng chảy này.

Dài gần 2km, chạy song song với đường Võ Nguyên Giáp, rạch Bá Đỏ từng là tuyến thoát nước quan trọng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, con rạch này đã bị thu hẹp, lấp đầy bùn đất và rác thải. Dòng nước trong xanh ngày nào nay trở nên tù đọng, cỏ dại mọc um tùm, biến khu vực thành điểm nóng ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Theo UBND TPHCM, dự án Nạo vét rạch Bá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn) là một trong 9 dự án sắp được khởi công, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng và ô nhiễm tại khu vực phía Đông thành phố.

Rạch Bá Đỏ, rộng khoảng 50m, từng là tuyến thoát nước chính ra sông Sài Gòn và Rạch Chiếc. Tuy nhiên, một phần rạch đã bị san lấp, thay thế bằng cống hộp, phần còn lại bị bồi lắng và phủ kín lục bình, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng thoát nước tự nhiên.

Nước rạch chuyển màu đục, bốc mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào mùa nắng nóng hoặc khi triều cường. Hai bên bờ, cỏ dại mọc um tùm, nhiều đoạn bị lấn chiếm làm nơi tập kết vật liệu và rác sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Tường (58 tuổi), người thường xuyên đậu xe chở hàng bên bờ rạch, chia sẻ: "Hơn chục năm trước, nước rạch còn trong xanh, có cả sen nở. Giờ thì chỉ toàn lục bình, nước đen ngòm, bốc mùi hôi và muỗi rất nhiều".

Chị Hòa (ngụ phường An Phú) cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: "Lục bình ở đây dày đặc như một thảm xanh phủ kín mặt nước. Nhìn xa tôi cứ tưởng là bãi cỏ, chứ không biết bên dưới là dòng rạch".

Dù tuyến đường song hành An Phú sầm uất với hàng quán và người qua lại tấp nập, chỉ cách vài bước chân, bờ rạch Bá Đỏ lại là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn: cỏ dại, lục bình và rác thải ngổn ngang.

Rác thải sinh hoạt như túi ni-lông, hộp xốp, bao tải cũ và vật liệu xây dựng bị vứt bừa bãi dọc bờ rạch. Nhiều đoạn cỏ mọc um tùm, xen lẫn những đống rác chưa được thu gom, tạo nên khung cảnh nhếch nhác và bốc mùi nồng nặc dưới nắng.

Tại trạm xe buýt ga metro An Phú, người dân phải đứng chờ xe giữa khoảng trống hẹp, xung quanh là cỏ dại mọc cao và rác thải. Anh Thanh Minh (25 tuổi) lo lắng: "Đứng chờ xe mà vừa sợ muỗi đốt, vừa lo có rắn rết bò ra".

Một người đàn ông lội xuống lòng rạch Bá Đỏ để dọn dẹp, trong khi dòng chảy gần như bị che lấp hoàn toàn bởi cỏ dại.

Vào mùa mưa, lục bình kết thành mảng lớn, càng làm trầm trọng thêm tình trạng thoát nước, gây ngập cục bộ cho các khu dân cư lân cận.

Việc sớm triển khai dự án nạo vét và khôi phục dòng chảy tự nhiên của rạch Bá Đỏ không chỉ giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm mà còn mở ra cơ hội chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan cho khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM, mang lại môi trường sống tốt hơn cho người dân.