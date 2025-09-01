Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Chủ tịch Cuba xem múa rối nước

Sáng 1/9, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - cùng Phu nhân Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã có chuyến tham quan các di tích, điểm văn hóa đặc sắc của Thủ đô như Nhà hát Múa rối Thăng Long, Đền Ngọc Sơn, góp thêm dấu ấn đẹp trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Tại Nhà hát Múa rối Thăng Long, hai Phu nhân đã được nghe giới thiệu về nghệ thuật rối nước, di sản văn hóa độc đáo của người Việt.

Những nhân vật gắn liền với múa rối nước như chú Tễu với nụ cười hóm hỉnh, không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh tâm hồn, ước vọng và bản sắc văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã thưởng thức những làn điệu quan họ mượt mà, đằm thắm vang lên giữa lòng Thủ đô, trước khi bước vào phần trình diễn múa rối nước.

Hai phu nhân chăm chú lắng nghe, ánh mắt đầy thích thú khi các liền anh, liền chị cất lên làn điệu mời trầu, một nét đẹp trong phong tục và âm nhạc quan họ, thể hiện sự hiếu khách, tình nghĩa đậm đà của người Việt.

Sau khi tiết mục múa rối nước khép lại, phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã bước lên trao tặng những bó hoa tươi thắm và bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng những lời khen tới các nghệ sĩ.

Phu nhân Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước.

Rời Nhà hát Múa rối Thăng Long, hai Phu nhân tiếp tục hành trình trên những con phố rợp cờ hoa của Thủ đô, hướng về Đền Ngọc Sơn, biểu tượng linh thiêng giữa lòng Hà Nội.

Tại Đền Ngọc Sơn, những giai tích về khu di tích đặc biệt, từ truyền thuyết Rùa thần, Tháp Bút, Đài Nghiên, cho đến cầu Thê Húc đỏ thắm được các hướng dẫn viên trân trọng thuật lại, giúp hai Phu nhân cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Người dân Thủ đô có mặt tại khu di tích đã bày tỏ tình cảm nồng hậu, những tràng vỗ tay và ánh mắt thân thiện hướng về hai Phu nhân. Trong không khí ấm áp ấy, tiếng hô vang "Việt Nam - Cuba" vang lên, như một khúc ca hữu nghị, gắn kết hai dân tộc anh em qua dòng chảy lịch sử.

Trong không gian linh thiêng của đền Ngọc Sơn, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba cùng thành kính dâng hương.

Hai phu nhân đã có trải nghiệm thú vị khi xin chữ từ các ông đồ. Những nét bút mềm mại, uyển chuyển không chỉ mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, bình an mà còn là biểu tượng độc đáo của nền văn hóa Việt.

Hai phu nhân tham quan tiêu bản của hai cá thể rùa hồ Hoàn Kiếm được trưng bày trong lồng kính, những báu vật gắn liền với truyền thuyết trả gươm, biểu tượng thiêng liêng của Thăng Long - Hà Nội.

Hai phu nhân rời Đền Ngọc Sơn trong vòng tay vẫy chào và những cái bắt tay thắm tình hữu nghị.

Chuyến tham quan để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành ký ức khó quên của Phu nhân Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba khi đến Việt Nam.