Nông dân Mê Linh 2 năm mất trắng 300ha trồng chuối vì ngập lụt

Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 11), hơn 30ha chuối tây của gia đình ông Nguyễn Văn Nhập (58 tuổi, xã Mê Linh, Hà Nội) đã bị ngập sâu nhiều ngày. Toàn bộ diện tích chuối bị hư hại hoàn toàn, rễ úng, thân đổ rạp.

“Trước đó, mỗi cây tôi đầu tư khoảng 50.000 đồng tiền giống, phân bón, công chăm sóc, giờ coi như mất trắng”, ông Nhập nói. Để dọn vườn, ông phải thuê nhân công và máy móc, chi phí lên tới khoảng 3 triệu đồng mỗi hecta. Sau khi dọn xong, ông dự định chuyển sang trồng ngô và bí cho vụ đông để gỡ gạc phần nào thiệt hại.

Nước sông Hồng dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn đã khiến khoảng 300ha chuối đang vào thời kỳ phát triển tại các bãi bồi ven sông thuộc hai xã Yên Lãng và Mê Linh (Hà Nội) bị ngập sâu.

Hàng trăm hecta chuối ngả màu, gãy đổ hàng loạt, nhiều diện tích không thể cứu vãn.

Đây là vùng trồng chuối quy mô lớn, cung cấp sản lượng chủ yếu cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày nước dâng, nhiều vườn chuối mất trắng, khiến nông dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng và phải tính đến phương án chuyển đổi cây trồng trong vụ đông.

Bà Lưu Thị Vân (70 tuổi, xã Yên Lãng) có hơn 2.500m2 chuối tiêu và chuối tây trồng ven sông. Những ngày này, bà Vân vẫn ra ruộng từ sáng đến chiều, mong có tiểu thương ghé mua lại số buồng còn sót.

“Chuối hỏng chỉ bán được 30.000 đến 50.000 đồng một buồng, trong khi nếu trồng đủ kỳ, quả to, đẹp thì phải được 150.000 đến 200.000 đồng”, bà Vân chia sẻ.

Mỗi ngày bà Vân chỉ bán được vài chục buồng chuối tiêu hồng. Bà dự tính, đến tháng 11, khi đất khô ráo, sẽ thuê máy vào cải tạo ruộng, chuẩn bị cho vụ mới.

Với hơn 11ha đất canh tác, trong đó trồng khoảng 7.500 gốc chuối ven sông cùng một phần diện tích trên đất cao gần đê, bà Nguyễn Thị Kim Lương (54 tuổi, xã Yên Lãng) là một trong những hộ trồng chuối lớn của địa phương. Tuy nhiên, sau đợt ngập vừa qua, chỉ còn khoảng 140 gốc chuối trên đất cao hơn sống sót, toàn bộ diện tích còn lại bị ngập úng, hỏng hoàn toàn.

Những năm trước, mỗi năm gia đình bà Lương thu về khoảng 400 triệu đồng từ trồng chuối. Tuy nhiên, năm ngoái chịu ảnh hưởng của bão Yagi, toàn bộ diện tích gần như mất trắng, và năm nay thiệt hại còn nặng hơn khi vườn chuối đang vào giai đoạn tốt, hơn 500 buồng sắp ra hoa cũng bị cuốn trôi theo nước lũ.

“Liên tiếp hai năm gặp thiên tai, chúng tôi không thể gượng nổi”, bà Lương nghẹn ngào. Gia đình bà quyết định chuyển hướng vào Lâm Đồng mua 1ha đất trồng cà phê, trị giá khoảng 4 tỷ đồng. “Hai vợ chồng tôi còn sức nên sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ ở hẳn trong đó để chăm sóc, còn chồng đi lại giữa hai nơi”, bà nói.

Cách đó chừng 1km, ông Lưu Văn Kha (54 tuổi, xã Yên Lãng) có hơn 3,6ha chuối, với tổng chi phí đầu tư khoảng 300 triệu đồng cho vụ này. Nhiều ngày nay, ông Kha đi khắp vườn để kiểm tra thiệt hại, chặt bỏ những cây bị hỏng và cố gắng giữ lại số cây con còn khỏe để chăm sóc tiếp.

“Thiệt hại lớn lắm, nhưng còn giữ được chút nào thì cố chút đó”, ông bày tỏ.

Dù chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa bão, nhiều hộ trồng chuối vẫn đang nỗ lực khôi phục sản xuất, dọn lại vườn và giữ những gốc cây còn sót. Điều người dân mong mỏi nhất lúc này là sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và các ngành chức năng, để có thể sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục bám đất, bám nghề sau mùa ngập lụt.