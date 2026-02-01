Khởi tố nam thanh niên tông cảnh sát giao thông bị thương rồi bỏ chạy

Ngày 1/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sing (SN 2008, trú tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra, lúc 9h20 ngày 10/6/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 19D, đoạn qua huyện Mang Yang cũ (nay là xã Mang Yang, Gia Lai).

Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam Sing (áo đen) (Ảnh: Công an Gia Lai).

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy 81AC-028.19 do Sing điều khiển không đội mũ bảo hiểm, chở theo Thuơ (SN 2008, trú tại xã Mang Yang) đang lưu thông theo hướng Mang Yang - Đak Đoa, Gia Lai.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Sing không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương nặng.

Sau khi tông vào cán bộ cảnh sát giao thông, Sing tiếp tục điều khiển xe chở Thuơ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, qua điều tra xác định, hành vi của Sing là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự chống đối người thi hành công vụ, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự.