Tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển Lâm Đồng, một ngư dân thiệt mạng

Ngày 1/2, bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ chìm tàu cá khiến một ngư dân tử vong.

Tàu cá bị sóng đánh chìm ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/1, ông Võ Văn Hiền (52 tuổi, trú tại phường La Gi) cùng 4 thuyền viên lên tàu cá ra vùng biển Lâm Đồng khai thác hải sản. Đến rạng sáng 1/2, tàu quay về cảng La Gi, bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, 4 thuyền viên may mắn được các tàu cá hoạt động gần đó cứu sống, riêng ông Võ Văn Hiền bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường La Gi phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc tìm kiếm nạn nhân. Đến 9h ngày 1/2, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể ông Võ Văn Hiền, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.