Chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine và NATO nhất trí về các ưu tiên hợp tác chính

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã gặp gỡ Đại diện cấp cao của NATO tại Ukraine, Patrick Turner, và Trung tướng Curtis Buzzard, Tư lệnh Phái bộ Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện Đặc biệt của NATO tại Ukraine và Tư lệnh Nhóm Hỗ trợ An ninh - Ukraine (NSATU/SAG-U).

Các bên đã nhất trí về những ưu tiên hợp tác chính - tăng cường phòng không, phát triển hệ thống Patriot, F-16 và HIMARS, cũng như cùng nhau hướng tới lợi thế công nghệ.

Ukraine chia sẻ với các đối tác kinh nghiệm chiến đấu độc đáo, dữ liệu thực tế từ chiến trường và các giải pháp công nghệ đã được đưa vào hoạt động, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết thêm.

Một hướng khác là phối hợp khuôn khổ Rammstein với Đức và Anh để đẩy nhanh quá trình ra quyết định và cung cấp viện trợ cần thiết cho Ukraine.

Căng thẳng tăng cao trước thềm đàm phán tại UAE

Kênh Military Summary đưa tin, căng thẳng vẫn ở mức cao trước thềm các cuộc đàm phán tại UAE. Moscow tổ chức một cuộc họp tại Miami (Mỹ), rõ ràng là để phối hợp hành động của họ liên quan đến việc giải quyết xung đột trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Zelensky vẫn chưa xác nhận chắc chắn 100% rằng ông sẽ cử một phái đoàn Ukraine đến UAE vào ngày 1/2.

Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) đang tăng cường các cuộc tập kích vào hệ thống hậu cần và đẩy nhanh tốc độ tiến quân ở các khu vực trọng yếu, nhằm giành được vị thế đàm phán mạnh nhất có thể.

Một đợt đánh phá quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng được dự báo trong vòng 24 giờ tới.

Hôm 31/1, một làn sóng mất điện đã lan rộng khắp Ukraine. Chính quyền báo cáo rằng điều này xảy ra do lý do kỹ thuật. Như vậy, dường như có một nút thắt quan trọng trong toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nếu hỏng hóc có thể dẫn đến mất điện hoàn toàn và kéo dài trên cả nước.

Lưới điện Ukraine gặp sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều khu vực (Ảnh: Military Summary).

Tại Kupyansk, lực lượng Moscow dường như đã đột phá thành công về phía sông Oskil, phía đông thành phố. Hình ảnh định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của họ tại một số thị trấn, bao gồm cả Kupiansk-Vuzlovyi. Trọng tâm của RFAF dường như đã chuyển sang Kupyansk sau các cuộc phản công của Ukraine.

Lực lượng Moscow cố gắng khắc phục khó khăn để giành lại thế chủ động trên mặt trận Kupyansk (Ảnh: Military Summary).

Đồng thời, một ngôi làng khác cũng đã bị RFAF chiếm giữ ở tỉnh Zaporizhia. Sau khi Ternuvate thất thủ, quân đội Nga cũng đã chiếm được làng Sviatopetrivka với một số đoạn video chứng minh sự hiện diện.

Đặc phái viên Mỹ hy vọng Nga đang nỗ lực mang lại hòa bình

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, gọi các cuộc gặp của ông tại Mỹ với Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, là "mang tính xây dựng và hiệu quả", European Pravda đưa tin.

Ông nói: "Hôm nay tại Florida, Đặc phái viên Kirill Dmitriev đã có các cuộc gặp hiệu quả và mang tính xây dựng như một phần trong nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine".

Theo ông, ngoài ông, phái đoàn Mỹ còn có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Jared Kushner (con rể Tổng thống Trump) và Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

"Cuộc gặp này mang lại cho chúng ta hy vọng rằng Moscow đang nỗ lực đảm bảo hòa bình ở Ukraine và chúng tôi biết ơn Tổng thống Mỹ vì vai trò quan trọng của ông trong việc tìm kiếm một nền hòa bình mạnh mẽ và lâu dài", ông Witkoff bày tỏ.

Ngày 30/1, Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố rằng ông thấy có cơ hội đàm phán thành công để chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine.

Điện Kremlin khẳng định đã nhận được yêu cầu của người đứng đầu Nhà Trắng về việc tạm dừng các cuộc tập kích vào Ukraine và sẽ duy trì điều đó cho đến ngày 1/2. Ông Trump nói trong tuyên bố của mình rằng ông đã yêu cầu một tuần, nhưng không nêu rõ ngày bắt đầu đếm ngược.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một "tuần không tấn công" trên thực tế vào lĩnh vực năng lượng đã bắt đầu vào đêm thứ sáu, ngày 30/1.

RFAF hoạt động mạnh ở Sumy

Quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn về phía Sumy, Ukrainska Pravda đưa tin, trích dẫn nguồn tình báo.

Cụ thể, RFAF đang tiến về một khu rừng rậm rạp, rộng lớn nằm ở phía tây bắc Sumy. Mặt trận chính vẫn là khu vực do quân đội Nga giải tỏa giữa các làng Alekseyevka - Yablonovka - Yunakovka.

Từ phía này, có 3 "nhánh" có thể tiến về các làng Khotyn, Pisarevka và Novaya Sich. Một hướng khác, ít được chú ý hơn là Miropolye.

Điều này gây nguy hiểm cho quân đội Ukraine (AFU) bởi việc chuyển chiến sự ở tỉnh Sumy từ các làng mạc nơi lực lượng Kiev đang giữ vững tuyến phòng thủ vào rừng sẽ làm phức tạp đáng kể khả năng phòng thủ của họ. Xét cho cùng, giao tranh sẽ chuyển từ địa hình bằng phẳng sang rừng rậm với những khe núi sâu.

"Về cơ bản, Ukraine sẽ có một khu rừng Serebryanskoye thứ hai. Việc đánh bật binh sĩ Nga khỏi "thảm thực vật xanh tươi" rộng lớn che giấu mọi thứ từ các hoạt động đến hầm trú ẩn của họ sẽ rất khó khăn", các sĩ quan tình báo Ukraine cho biết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 31/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo mũi tên đỏ (Ảnh: RVvoenkor).

Theo kênh Archangel Specnaz, thời tiết xấu đã ập đến vùng Sumy, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng UAV. Cả lực lượng Moscow và Kiev đều tận dụng lợi thế này.

Các cuộc đột phá của Nga xuyên qua các vành đai rừng ở phía nam trong vòng 24 giờ qua nhờ thời tiết xấu đã mang lại kết quả đáng kể. Lực lượng Kiev nhận ra rằng đối phương gần như đã chặn đứng các tuyến đường chính của họ xuyên qua các khu rừng và bắt đầu di chuyển qua các cánh đồng trống.

Bên cạnh đó, trong những khoảng trống ngắn, binh sĩ Nga phát hiện ra hoạt động của đối phương và nhóm này đã bị xóa sổ. Lực lượng Kiev cũng bắt đầu xâm nhập qua các cánh đồng ở sườn phía đông. Nga tiến hành các cuộc tập kích từ trên không, nhưng do thời tiết xấu, binh sĩ Ukraine đã tiếp cận rất gần và thậm chí cố gắng thực hiện một cuộc đột kích nhưng bất thành.

Ngoài ra, AFU rất tích cực bắt đầu sử dụng UAV đâm va (loại FPV) và máy bay không người lái Mavic có dây thừng để đánh chặn UAV trinh sát Nga.

Hoạt động trinh sát của Ukraine đang diễn ra rất kém hiệu quả. Nhờ có các loại UAV KVN và YATO, lực lượng Moscow đã vô hiệu hóa toàn bộ kíp lái UAV của đối phương, trong khi UAV Nga vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sumy ngày 31/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, tiến gần hơn đến thành phố thủ phủ của vùng (Ảnh: Archangel Specnaz).

Nga đối mặt vô vàn khó khăn ở Kupyansk

Các đơn vị Moscow tiếp tục giữ vững các vị trí ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Kupyansk. UAV, pháo binh và lính xung kích của họ đang hoạt động trên phần lãnh thổ còn lại, kênh Rybar cho hay.

Về phía Ukraine, thêm nhiều đoạn phim đã xuất hiện, được quay gần nhà ga xe lửa Kupyansk-Uzlovaya. Chỉ huy tiểu đoàn của một trong các đơn vị AFU đã đăng tải đoạn phim về sự hiện diện tại thị trấn, kèm theo ngày tháng hiện tại.

Điều này có nghĩa là gì?

Tối 30/1, Rybar đã trình chiếu đoạn phim từ thị trấn này. Video khẳng định rằng Kupyansk-Uzlovaya đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow. Thật không may, điều này gián tiếp xác nhận lo ngại về những nỗ lực của Nga nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng bằng cách cử người cầm cờ vào thị trấn.

Vấn đề với những thông tin sai lệch là sớm muộn gì Ukraine cũng sẽ lợi dụng chúng. Vì các vùng lãnh thổ được coi là đã bị kiểm soát, khả năng tập kích các cứ điểm AFU bằng máy bay chiến thuật của Không quân Vũ trụ Nga không còn nữa. Do đó, lựa chọn duy nhất còn lại là chiến thuật nhóm nhỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 31/1. Kiev tiếp tục phản công, giành lại nhiều vị trí trong thành phố. Moscow nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông thành phố (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Kiev, nhận thấy rằng không quân Nga sẽ không thể nhắm mục tiêu vào họ, đã cử lính trinh sát đến các khu định cư được Moscow tuyên bố giải tỏa, tìm kiếm và bắt giữ các lính xung kích đối phương còn sót lại. Thật không may, có rất nhiều đoạn phim như vậy từ lực lượng Kiev được đăng tải trực tuyến.

Nhưng ngay cả với những vấn đề này, vẫn có một số diễn biến tích cực trong khu vực, với việc RFAF giành lại một số khu vực đã mất.

Chỉ có một giải pháp đối với RFAF ở mặt trận này là cẩn thận khắc phục những sai lầm, như ở hướng Sloviansk (Seversk), và ngăn chặn sự lặp lại của những báo cáo sai lệch như vậy.

Trước sự hoài nghi xung quanh những báo cáo về tình hình ở Kupyansk, các sĩ quan chỉ huy RFAF tại thực địa đã quyết định củng cố những báo cáo đó bằng đoạn phim. Về cơ bản, đó là cách duy nhất chính xác.

Đoạn phim từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy Petropavlovka đã được giải tỏa hoàn toàn, và các hoạt động truy quét đang diễn ra ở khu định cư Podoly.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 31/1. Moscow nỗ lực chặn đà phản công của Kiev, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực màu đỏ ở phía đông thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Nga có bước tiến mới gần Dobropillya

Theo hướng Pokrovsk đến Dobropillya, quân đội Nga đang tích cực đột phá về phía Belitskoye, kênh Archangel Specnaz xác nhận.

Cụ thể, trong những ngày gần đây, lực lượng xung kích Moscow đã thành công tiến vào khu định cư và đóng quân bên trong. Các vị trí đang được tăng cường nhân lực và cuộc tiến công đang tiếp tục sâu hơn.

Vài ngày trước đó, các nhóm tiền phong của RFAF cũng đã tiến vào Novyy Donbass. Đồng thời, tuyến phòng thủ phía đông trở nên rõ ràng hơn, với Novoye Shakhovo cũng nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công các vị trí dọc theo tuyến Belitskoye đến Rodinske. Để phục vụ mục đích này, quân tiếp viện từ Lữ đoàn Không vận số 25 AFU đã đến với một lượng lớn xe bọc thép.

Hôm 30/1, như một động thái nghi binh, quân đội Ukraine đã có một cuộc phản công từ hướng Grishino nhằm tiến xa hơn đến vùng ngoại ô phía nam Rodinske. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại ngay từ giai đoạn triển khai với nhiều vũ khí, phương tiện bị phá hủy, và binh sĩ Ukraine đã bị xóa sổ hoặc bỏ chạy.

Việc tập trung vào khu vực từ Rodinske đến Sukhetskoye không phải là ngẫu nhiên. Trong bối cảnh những thành công của Nga gần Belitskoye, lực lượng Kiev có thể phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây một phần ở phía tây Rodinske, đó là lý do tại sao họ đang cố gắng phản công và ổn định mặt trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 31/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng (Ảnh: Archangel Specnaz).

Trong khi đó, kênh RVVoenkor đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã giải tỏa làng Toretskoye ở hướng Dobropillya.

Các đơn vị Moscow đã giành quyền kiểm soát làng Toretskoye thuộc vùng Donetsk trong một cuộc tấn công quyết định.

Ngoài ra, Sư đoàn 127 RFAF đã chiếm khu định cư Petrovka ở vùng Zaporizhia sau một cuộc giao tranh ác liệt. Kết quả là một khu vực phòng thủ của Ukraine rộng tới 5km2 đã bị chiếm giữ.

Ước tính lực lượng Kiev thiệt hại khoảng 10 đơn vị vũ khí và hàng chục tay súng thuộc Trung đoàn độc lập 225 và Lữ đoàn phòng thủ 102 AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở phía bắc Pokrovsk ngày 31/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích, mở rộng vùng kiểm soát. Các vị trí cắm cờ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 31/1 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, đã có 303 cuộc giao tranh, cụ thể, quân đội Nga thực hiện 68 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk, 42 theo hướng Huliaipole và 38 theo hướng Konstantinoka".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các đợt xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Oleksandrivka, Huliaipole, Orekhov. RFAF phát động 68 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk nhưng bất thành. Theo ước tính sơ bộ, trong ngày 31/1, lực lượng Kiev tại khu vực này đã vô hiệu hóa 132 binh sĩ đối phương, trong đó có 106 người thiệt mạng.

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Theo kênh Rybar, lực lượng Moscow đã tập kích một sân bay ở Myrhorod bằng UAV BM-35, được điều khiển qua Starlink. Ít nhất 2 tiêm kích Su-27 và một chiến đấu cơ F-16 của Ukraine bị trúng đạn.

UAV Nga tập kích phá hủy nhiều chiến đấu cơ F-16 và Su-27 Ukraine tại một sân bay nằm sâu trong hậu phương (Video: Telegram).

Thỏa thuận ngừng bắn năng lượng, được cả hai bên tuân thủ đầy đủ, tiếp tục sang ngày thứ hai.

Hiện tượng đóng băng trên hàng loạt đường dây tải điện và thiệt hại đáng kể từ các cuộc tấn công trước đó đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở một số khu vực ở Ukraine. Tình trạng mất điện thậm chí còn ảnh hưởng đến nước láng giềng Moldova. Tình hình đã ổn định vào ban đêm, nhưng sẽ mất ít nhất một ngày để khôi phục hệ thống sưởi ấm, và sương giá khắc nghiệt đang đến gần.

Tại cánh đông Zaporizhia phía đông, RFAF đã kiểm soát làng Svyatopetrivka phía tây Zelene. Giao tranh ở ngôi làng này đã diễn ra liên tục trong vài tuần qua. Đồng thời, lực lượng Kiev đang tiến hành các cuộc phản công bằng những nhóm xung kích nhỏ hơn ở phía bắc nhằm làm chậm bước tiến của đối phương. Tại thời điểm này, giao tranh đang diễn ra xung quanh một cứ điểm lớn phía tây Olenokonstantinivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 31/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Tại cánh tây Zaporizhia, Sư đoàn Không vận 104 RFAF đã khẳng định quyền kiểm soát vững chắc Lukyanivske thông qua việc công bố đoạn phim quay bằng UAV trên các vị trí của họ. Công việc khó khăn là xác định và hạ gục các điểm kháng cự của Ukraine ở phía bắc Stepnogorsk vẫn đang tiếp diễn.