Người đàn ông đi bộ trên đường bị xe máy tông tử vong ở TPHCM

Sáng 1/2, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ khiến một người tử vong.

Công an có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn)

Hơn 2h cùng ngày, anh L.C.T. (37 tuổi, ngụ TPHCM) lái xe máy biển số 60AD-096.xx trên đường Lý Thường Kiệt, theo hướng từ Ga Dĩ An đi ngã tư 550.

Khi đến đoạn qua hẻm 122, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), phương tiện xảy ra va chạm với ông T.V.H. (54 tuổi, ngụ phường Dĩ An) đang đi bộ trên đường.

Vụ va chạm làm hai người đàn ông ngã xuống đường bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, nhà nạn nhân H. ở cách hiện trường vài mét, vị trí này không có vạch kẻ cho người đi bộ qua đường.