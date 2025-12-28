Xôn xao nhóm người đi ăn "quên" trả tiền 7 tô phở đặc biệt ở TPHCM

Ngày 28/12, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm 7 người đàn ông đi ăn phở, nhưng "quên" trả tiền. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại quán phở K.N., trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường An Đông.

Nhóm khách gọi 7 tô phở đặc biệt và một chén tủy, trứng để ăn sáng (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ quán phở K.N. cho biết, khoảng 8h ngày 27/12, một nhóm gồm 7 người đàn ông đi ô tô đến quán để ăn sáng. Tại đây, nhóm khách gọi 7 tô phở đặc biệt cùng một chén tủy và trứng.

Sau khi dùng bữa, các vị khách lần lượt rời khỏi quán. Khi kiểm tra hóa đơn và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, chủ quán phát hiện nhóm khách chưa thanh toán tiền.

“Thời điểm đó quán rất đông, nhóm khách lại rời đi từng người nên nhân viên không kịp để ý. Trước đây, quán từng gặp trường hợp tương tự, nhưng chỉ vài tô. Lần này, tổng hóa đơn 1 triệu đồng, nên chúng tôi đăng thông tin lên mạng xã hội với mong muốn khách đọc được và quay lại thanh toán”, chủ quán phở cho hay.