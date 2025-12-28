Vì sao loạt ngân hàng muốn rót vốn cho công ty chứng khoán?

Ngân hàng ồ ạt rót vốn vào công ty chứng khoán

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng.

VCBS sẽ được bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vốn, tương ứng mức tăng gấp 5 lần (400%) so với hiện tại. VCBS là công ty con do Vietcombank sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Hiện ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, lần tăng vốn gần nhất của VCBS diễn ra vào cuối năm 2022, khi vốn điều lệ được nâng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã chứng khoán: ORS) mới đây cũng tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường.

Cổ đông đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ gần 288 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/đơn vị. Toàn bộ cổ phiếu được dự kiến chào bán cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Tức, ngân hàng này có thể chi gần 3.600 tỷ đồng để nâng sở hữu tại công ty chứng khoán lên 51%. Đại hội cũng thông qua việc TPBank không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025, nhiều ngân hàng cũng đã thông qua kế hoạch góp vốn, mua cổ phần công ty chứng khoán nhằm đưa các đơn vị này trở thành công ty con.

Trong đó, Sacombank dự kiến đầu tư tối đa 1.500 tỷ đồng để nắm trên 50% vốn một công ty chứng khoán; SeABank, MSB và PGBank cũng lần lượt lên kế hoạch mua lại hoặc góp vốn vào công ty chứng khoán để mở rộng hệ sinh thái tài chính.

Vì sao nhiều ngân hàng muốn rót vốn cho công ty chứng khoán?

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch TPS, gọi chiến lược cho công ty chứng khoán có một ngân hàng đứng sau là "bước chuyển mình". Theo bà, nguồn lực tài chính sẽ được cải thiện, có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ổn định, dài hạn với chi phí cạnh tranh để kinh doanh hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận với tệp khách hàng cá nhân của ngân hàng và khai thác theo quy định. Về chuẩn mực quản trị và quản trị rủi ro, công ty chứng khoán được phép áp dụng các tiêu chuẩn quản trị và quản trị rủi ro tốt hơn.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) TPS thì nhắc đến câu chuyện về triển vọng thị trường năm sau. Ông nhận định bối cảnh sẽ “trong lành” hơn, trong đó câu chuyện nâng hạng thị trường được xem là một động lực then chốt.

Theo ông, thị trường dự kiến sẽ có nhiều chuyển biến tích cực nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, cùng với môi trường vĩ mô được đánh giá là giàu triển vọng.

Còn theo đánh giá của tổ chức xếp hạng tín nhiệm VIS Rating, việc ngân hàng mở rộng sang lĩnh vực chứng khoán sẽ góp phần gia tăng nguồn thu từ phí dịch vụ, đồng thời tận dụng hiệu quả mạng lưới khách hàng sẵn có để phát triển hệ sinh thái tài chính.

Tuy nhiên, sự phát triển của các công ty chứng khoán có liên kết với ngân hàng cũng sẽ khiến mức độ cạnh tranh trong ngành chứng khoán ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, việc các ngân hàng và công ty chứng khoán tập trung tín dụng ở mức cao vào các doanh nghiệp lớn có thể làm gia tăng rủi ro hoạt động, khiến hệ thống dễ bị tổn thương trước các rủi ro tín dụng phát sinh từ từng khách hàng lớn, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ rút tiền hàng loạt.

Vì vậy, VIS Rating nhấn mạnh việc lựa chọn khách hàng thận trọng và quản lý chặt chẽ tài sản bảo đảm là yếu tố then chốt để kiểm soát rủi ro tài sản của ngân hàng khi mở rộng sang mảng trái phiếu doanh nghiệp.