Chốt thời điểm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Cử tri các phường Giảng Võ, Ba Đình, Láng kiến nghị UBND TP Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cát Linh, nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư, giảm ùn tắc giao thông và nâng cao năng lực vận tải công cộng.

Ngoài ra, cử tri đề nghị tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác cải tạo, chỉnh trang sông Tô Lịch, đẩy nhanh tiến độ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, qua đó từng bước cải thiện chất lượng môi trường đô thị, khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo đảm điều kiện sống cho người dân khu vực nội đô.

Đối với những nội dung trên, UBND TP Hà Nội cho biết, tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (gọi tắt là tuyến 3.1) do Ban Quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Đoạn trên cao dài 8,5km, từ ga S1 đến ga S8, đã được đưa vào khai thác, vận hành từ ngày 8/8/2024. Đoạn ngầm từ ga S9 đến ga S12 (từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội) đang được triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Robot đào hầm TBM mang tên "thần tốc" đến ga S10 - Cát Linh ngày 7/3 (Ảnh: Phạm Linh).

Đối với việc chỉnh trang sông Tô Lịch, dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Phạm vi thực hiện dự án dọc sông Tô Lịch, đi qua địa bàn các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Dự án đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 471/NQ-HĐND ngày 13/11.

Ngày 20/11, UBND thành phố ban hành Văn bản số 6189/UBND-ĐT giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các phường tổ chức thực hiện Nghị quyết trên, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo.

Dự án dự kiến khởi công trong tháng 12, hoàn thành trong năm 2028 và sẽ được tổ chức thực hiện, hoàn thành, đưa vào khai thác theo từng phần đoạn, tuyến công trình.

Về tình hình thực hiện dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, dự án bao gồm 4 gói thầu chính và các hạng mục bổ sung trên sông Tô Lịch, đã khởi công từ năm 2019. Đến nay, đã thi công hoàn thành 2 gói thầu chính và các hạng mục bổ sung trên sông Tô Lịch.

Cụ thể, gói thầu số 1 (xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000m3/ngày đêm), nhà máy đã vận hành thử từ tháng 12/2024 và đến ngày 19/8 chính thức khánh thành. Công suất xử lý trung bình đạt khoảng 230.000m3/ngày đêm, thu gom toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Gói thầu số 2 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính) đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, bao gồm cả hạng mục bổ sung.

Gói thầu số 3 (thi công xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ) đã tổ chức lựa chọn lại nhà thầu thi công các hạng mục còn lại và khởi công từ ngày 28/10 với tiến độ 720 ngày; đang phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Gói thầu số 4 (xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới) đang triển khai thi công.

Đến nay, UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án xử lý nước thải, vận hành hiệu quả các công trình xử lý nước thải hiện có, bảo đảm nước thải đầu ra đạt quy chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng môi trường đô thị.