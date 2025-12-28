Trẻ bị chấn thương cực hiếm sau cú ngã xe đạp

Trước đó, trong lúc đang đi xe đạp điện, bé trai tông vào ô tô đang đậu ven đường. Sau va chạm, em tỉnh táo, chỉ đau bụng, không thấy vết trầy ở cơ thể. Đi khám tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ chẩn đoán em bị thủng tạng rỗng, chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tỉnh táo, đau bụng, sinh hiệu ổn, có vết bầm tím trên thành bụng, ấn vào bụng thấy đau. Kết quả cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy có khí và dịch tự do ổ bụng, gãy xương mu, mất liên tục thành ruột.

Trẻ được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Nếu chậm trễ, nguy cơ nhiễm trùng huyết và tử vong là rất cao.

Trẻ được chỉ định mổ cấp cứu ngay sau khi được thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh minh họa: Unsplash).

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận ruột bệnh nhi có lỗ vỡ, kích thước khoảng 2cm đang chảy dịch tiêu hoá, các quai ruột khác chướng nhiều. Các bác sĩ đã cắt lọc và khâu lại lỗ thủng qua nội soi ổ bụng.

ThS.BS Lê Hữu Đăng, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết đây là ca mổ thách thức vì ổ bụng bệnh nhi nhỏ, ruột chướng nhiều khiến phẫu trường lúc mổ nội soi nhỏ khó thao tác. Song song xử lý vùng ruột, ê-kíp cũng cần kiểm tra tất cả các cơ quan khác trong ổ bụng để tránh bỏ sót sang thương.

Sau phẫu thuật, bé được chăm sóc tại khoa Ngoại tổng hợp với kháng sinh, giảm đau. Bé có thể ăn uống sau mổ 3 ngày và bé được xuất viện vào ngày thứ 7 kể từ lúc nhập viện.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, vỡ ruột sau chấn thương vùng bụng là tình trạng hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% các chấn thương bụng.

Chẩn đoán chấn thương tạng rỗng rất khó ở trẻ em sau chấn thương, đặc biệt sau chấn thương do đụng dập. Việc chẩn đoán trễ sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong và biến chứng.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh, việc thăm khám toàn diện để nhận ra các dấu hiệu của chấn thương tạng rỗng, đồng thời kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh phù hợp là yếu tố then chốt để chẩn đoán.

Phẫu thuật nội soi nên được xem xét thực hiện ở những trường hợp chấn thương bụng, vì phẫu thuật nội soi giúp bệnh nhi đỡ đau sau mổ do vết mổ nhỏ, thẩm mỹ, giảm nguy cơ dính ruột sau mổ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm ghi nhận nhiều trường hợp chấn thương bụng do tai nạn giao thông. Không ít trong số đó có nguyên nhân là ngã xe đạp và xe đạp điện, phải phẫu thuật.

Do đó các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên hướng dẫn trẻ đi xe an toàn, chấp hành đúng luật giao thông.

Khi tai nạn xảy ra, bé tỉnh táo, không có triệu chứng nghiêm trọng nhưng có đụng đập hoặc có xây xước cần đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị kịp thời.