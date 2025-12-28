Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án tại Đất Mũi, Cà Mau
(Dân trí) - Kiểm tra các dự án đang xây dựng tại Đất Mũi (Cà Mau), Thủ tướng biểu dương lực lượng thi công đã nỗ lực bám công trường và đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng.
Ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các dự án tại Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
Hiện khu vực Đất Mũi đang triển khai các dự án quan trọng, gồm tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông từ Đất Mũi ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.
Các dự án này được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện, khởi công ngày 19/8.
Cho đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đã cơ bản hoàn thành và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đảm bảo kế hoạch đề ra. Dự kiến dự án đường cao tốc hoàn thành trước ngày 31/12/2028 và tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, cảng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.
Đến kiểm tra việc xây dựng các dự án và thăm, tặng quà lực lượng thi công, người dân xã Đất Mũi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cảm ơn người dân đã nhường đất cho dự án.
Ông yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế,... để người dân đã nhường đất cho các dự án có cuộc sống tốt hơn.
Thủ tướng biểu dương nhà thầu, các lực lượng thi công đã nỗ lực bám công trường, khắc phục khó khăn về địa hình, địa chất để triển khai các dự án.
Thủ tướng yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng, thiết bị, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, hiện đại; tiếp tục tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp; vượt nắng, thắng mưa; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", đẩy nhanh tiến độ các dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động.
Thủ tướng cũng gợi mở các đơn vị nghiên cứu bổ sung, thiết kế các điểm dừng nghỉ, nhất là tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai để khai thác phát triển du lịch.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị bộ, ngành, địa phương liên quan đảm bảo cung cấp nguồn vật liệu cát, đá đủ xây dựng cho các dự án trong thời gian tới.
Cà Mau là tỉnh duy nhất của cả nước có 3 mặt giáp biển, với vùng biển, ngư trường rộng lớn, nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành kinh tế biển.
Tỉnh có vị trí nằm ở trung tâm vùng biển của các nước Đông Nam Á, hành lang phát triển kinh tế của phía Nam.
Đặc biệt, cụm đảo Hòn Khoai với vị trí tiền tiêu chiến lược tại vùng biển Tây Nam, tiếp giáp đường hàng hải quốc tế, vùng biển xung quanh cụm đảo có chiều sâu mực nước tự nhiên lớn, rất thuận lợi cho phát triển cảng nước sâu.
Nối tiếp tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được xây dựng sẽ kết nối thông suốt đường bộ cao tốc từ Cao Bằng - Lạng Sơn đến Đất Mũi (Cà Mau) - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc.
Cùng với đó, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ gắn kết cụm đảo với đất liền, phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù.
Các dự án, công trình này đều mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ và là bước đột phá quan trọng cho tỉnh Cà Mau vươn lên trong kỷ nguyên mới.