Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án tại Đất Mũi, Cà Mau

Ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các dự án tại Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Hiện khu vực Đất Mũi đang triển khai các dự án quan trọng, gồm tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông từ Đất Mũi ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Các dự án này được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện, khởi công ngày 19/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra việc xây dựng dự án tại Đất Mũi, Cà Mau (Ảnh: TTXVN/BĐTCP).

Cho đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đã cơ bản hoàn thành và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đảm bảo kế hoạch đề ra. Dự kiến dự án đường cao tốc hoàn thành trước ngày 31/12/2028 và tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, cảng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.

Đến kiểm tra việc xây dựng các dự án và thăm, tặng quà lực lượng thi công, người dân xã Đất Mũi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cảm ơn người dân đã nhường đất cho dự án.

Ông yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế,... để người dân đã nhường đất cho các dự án có cuộc sống tốt hơn.

Thủ tướng nghe các đơn vị báo cáo xây dựng các dự án (Ảnh: TTXVN/BĐTCP).

Thủ tướng biểu dương nhà thầu, các lực lượng thi công đã nỗ lực bám công trường, khắc phục khó khăn về địa hình, địa chất để triển khai các dự án.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng, thiết bị, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, hiện đại; tiếp tục tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp; vượt nắng, thắng mưa; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", đẩy nhanh tiến độ các dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân ở khu vực Đất Mũi (Ảnh: TTTXN/BĐTCP).

Thủ tướng cũng gợi mở các đơn vị nghiên cứu bổ sung, thiết kế các điểm dừng nghỉ, nhất là tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai để khai thác phát triển du lịch.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị bộ, ngành, địa phương liên quan đảm bảo cung cấp nguồn vật liệu cát, đá đủ xây dựng cho các dự án trong thời gian tới.