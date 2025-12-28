Ô tô tải tông xe máy rồi lao vào nhà dân, 5 người thương vong

Ngày 28/12, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Khoảng 11h cùng ngày, ô tô tải chở keo tràm biển số 74C-109.xx lưu thông đến ngã tư giao giữa 2 tỉnh lộ 575 và 576, thuộc địa phận xã Cồn Tiên đã va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo 2 con nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Vũ).

Sau va chạm với xe máy, ô tô tải tông vào ngôi nhà ven đường. Vụ tai nạn khiến bé trai 4 tuổi trên xe máy tử vong, người bố và cháu bé còn lại bị thương.

Tài xế ô tô tải và một em nhỏ trong nhà dân cũng bị thương. Hiện chưa rõ tên tuổi các nạn nhân.

Theo đại diện UBND xã Cồn Tiên, khu vực ngã tư nơi xảy ra tai nạn gần chợ, có mật độ phương tiện qua lại lớn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhưng vẫn chưa được triển khai.