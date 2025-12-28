Điểm tuần: Zalo gây tranh cãi, Google sắp cho phép đổi tên Gmail

Zalo gây tranh cãi

Vài ngày gần đây khi truy cập vào ứng dụng Zalo, người dùng nhận được thông báo cập nhật các điều khoản sử dụng dịch vụ của nền tảng.

Zalo cập nhật hàng loạt điều khoản mới (Ảnh: Thế Anh).

Theo điều số 5 về "Thu thập, Bảo vệ và Sử dụng thông tin người dùng", việc sử dụng tài khoản Zalo đồng nghĩa người dùng cho phép, chấp thuận để VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) có quyền "sử dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến Tài khoản của người dùng".

Những điều khoản này đang khiến cho một bộ phận không nhỏ người dùng cảm thấy hoang mang và lo ngại bởi chúng đều là những dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Tuy nhiên, nếu như không đồng ý với quy định, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Người dùng chuẩn bị có thể chỉnh sửa địa chỉ Gmail

Theo 9to5Google, Google được cho là đang chuẩn bị ra mắt một tính năng mới cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail mà không ảnh hưởng đến dữ liệu của tài khoản cũ.

Mỗi tài khoản chỉ được phép thay đổi địa chỉ Gmail mới một lần mỗi 12 tháng và tối đa ba lần (Ảnh: Medium).

Sau khi thay đổi thông tin thành địa chỉ mới, địa chỉ Gmail cũ sẽ trở thành một địa chỉ phụ. Google cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản bằng cả hai địa chỉ mà không mất bất kỳ tin nhắn hay dữ liệu nào.

Tuy nhiên, có một số hạn chế mà người dùng cần lưu ý khi muốn thay đổi địa chỉ Gmail. Theo đó, mỗi tài khoản chỉ được phép thay đổi địa chỉ Gmail mới một lần mỗi 12 tháng và tối đa ba lần.

iPhone 16 tăng giá

Khảo sát tại các đại lý ủy quyền của Apple ở Việt Nam, iPhone 16 đang được chào bán với giá 20,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Mức giá này đã tăng 2 triệu đồng so với giai đoạn trước khi iPhone 17 ra mắt.

Doanh số của iPhone 16 vẫn duy trì ổn định sau khi iPhone 17 ra mắt (Ảnh: PhoneArena).

Trên thực tế, iPhone 16 không phải là mẫu iPhone duy nhất được điều chỉnh tăng giá trong thời gian qua. Giá bán của hàng loạt iPhone đời cũ như iPhone 14, iPhone 15 cũng tăng vài trăm nghìn đồng cho đến cả triệu đồng.

Theo chia sẻ từ các đại lý, nguyên nhân chính khiến giá bán của hàng loạt mẫu iPhone đời cũ tăng cao đến từ việc các nhà phân phối điều chỉnh giá nhập hàng. Bên cạnh đó, chính sách giá của hãng cũng có sự thay đổi.

Apple tăng sự phụ thuộc vào Samsung

Theo Korea Economic Daily, Samsung sẽ đảm nhận 60-70% lượng linh kiện DRAM tiết kiệm điện (LPDDR) cho iPhone trong thời gian tới. Động thái này nằm trong chiến lược thay đổi chuỗi cung ứng của Apple.

Áp lực chi phí được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự phụ thuộc bất ngờ vào Samsung. Đầu năm 2025, một mô-đun LPDDR5X 12GB có giá khoảng 30 USD. Đến cuối năm, con số này tăng vọt lên 70 USD.

Ngoài ra, thị trường bộ nhớ cũng đang diễn ra cuộc dịch chuyển quy mô lớn. Trong khi iPhone dùng chuẩn LPDDR tối ưu cho thiết bị di động, hai đối tác khác của Apple là SK Hynix và Micron lại tập trung sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM).

iPhone màn hình gập trông thế nào?

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ có kiểu dáng khác với phần lớn điện thoại thông minh trên thị trường hiện nay.

Khi mở toàn màn hình, iPhone Fold sẽ có kích thước giống với iPad (Ảnh: Ice Universe).

Thiết bị sẽ có chiều dài ngắn hơn, trong khi bề ngang được làm rộng hơn. Thay đổi này giúp cho thiết kế của máy khi mở màn hình sẽ trở nên giống với một chiếc iPad.

Điều đó cũng cho phép thiết bị có thể chạy các ứng dụng iPadOS trên màn hình chính một cách phù hợp nhất. Dù vậy, thiết kế này cũng có những hạn chế nhất định. Khi gập màn hình, điện thoại sẽ rộng hơn về bề ngang, khiến người dùng khó cầm nắm hơn.