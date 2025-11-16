Ronaldo vắng mặt, Fernandes tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha dự World Cup 2026

Tiếp đón Armenia trên sân nhà ở lượt cuối bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha dù vắng Ronaldo nhưng họ vẫn sở hữu đội hình rất mạnh. Joao Neves, Fernandes, Vitinha thi đấu ở giữa sân Bernardo Silva, Leao, Ramos nhận trách nhiệm ghi bàn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Ngay ở phút thứ 7, Fernandes đá phạt nguy hiểm khiến thủ môn của Armenia phải vất vả cản phá, bóng bật ra và Veiga đã chớp thời cơ đánh đầu bồi để mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn trước Armenia (Ảnh: Getty).

Bất ngờ xảy ra ở phút 18, Ranos thoát xuống tốc độ và căng ngang, Sperstian ở phía trong nỗ lực lao vào để dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha, gỡ hòa 1-1 cho Armenia. Tuy nhiên hàng thủ Armenia mắc sai lầm ở phút 28, Serobyan chuyền về bất cẩn, Ramos cướp được bóng và anh vượt qua thủ môn Avagyan khá dễ dàng, giúp Bồ Đào Nha dẫn 2-1.

Hai phút sau, từ tình huống ban bật nhanh của Bồ Đào Nha, Joao Neves đã dứt điểm hiểm hóc ở ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Đến phút 41, Joao Neves sút phạt kỹ thuật đưa bóng vào góc hiểm đánh bại thủ môn của Armenia, hoàn tất cú đúp và giúp Bồ Đào Nha dẫn 4-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Bồ Đào Nha dễ dàng có bàn thắng thứ 5. Muradyan phạm lỗi với Dias trong vòng cấm, trọng tài lập tức cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền. Bruno Fernandes đánh lừa thủ môn của Armenia trên chấm 11m, giúp Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên thành 5-1.

Bồ Đào Nha tiếp tục áp đảo ở hiệp 2 và phút 51, từ đường kiến tạo của Ramos, Bruno Fernandes dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Avagyan, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và giúp đội chủ nhà dẫn 6-1.

Bruno Fernandes lập hat-trick trong chiến thắng 9-1 của Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Hàng thủ Armenia liên tục mắc sai lầm, phút 70, Sergey Muradyan phạm lỗi với Forbs trong vòng cấm và Armenia lần thứ hai phải chịu phạt đền. Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 7-1 cho Bồ Đào Nha và ngôi sao Man Utd hoàn thành cú hat-trick ở trận đấu này .

Đến phút 81, Fernandes treo bóng vào, Veiga đánh đầu chuyền bóng và Neves chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Armenia, hoàn thành cú hat-trick và giúp Bồ Đào Nha dẫn 8-1. Đêm thăng hoa của Bồ Đào Nha khép lại ở phút bù giờ cuối cùng, khi Francisco Conceicao ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 9-1 cho đội chủ nhà .

Kết thúc bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha giành ngôi đầu bảng với 13 điểm và giành vé đến Bắc Mỹ vào mùa hè sang năm. Đây là kỳ World Cup thứ 7 liên tiếp Bồ Đào Nha giành quyền tham dự. Ireland đứng thứ hai bảng F với 10 điểm sau trận thắng Hungary 3-2 và giành suất đá play-off.