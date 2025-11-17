Ngủ ở bãi cỏ, vạ vật trắng đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Đêm 16/11, phóng viên Dân trí có mặt tại xã Thiên Lộc (Đông Anh, Hà Nội) để ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NOXH).

Theo ghi nhận, mặc dù dự án CT3 khu đô thị Kim Chung mở nhận hồ sơ đợt 1 bắt đầu từ ngày 17/11 thì từ chiều ngày 16/11, nhiều người đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc để giữ chỗ.

Người dân nằm ngủ ở bãi cỏ, đối diện cổng tiếp nhận để lấy sức, sáng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Hai mẹ con chị N. (nhà ở quận Long Biên cũ), có mặt tại điểm tiếp nhận hồ sơ từ 18h ngày 16/11. Chị kể khi đến nơi đã thấy hàng chục người xếp hàng trước cổng, ngồi chờ ở quán nước trước chị N. Hai mẹ con cũng đã chuẩn bị chiếc chiếu để có vị trí đẹp.

Về hồ sơ mua nhà, chị N. nói đã hoàn thiện nhưng chưa chắc chắn, nếu có yêu cầu gì sẽ bổ sung. “Mình cứ nộp hồ sơ trước đã, nếu mua được thì tốt”, chị nói.

Tương tự, anh Mạnh ở Nam Định sắp sửa một ít đồ dùng cá nhân và đi đến xã Thiên Lộc từ chiều 16/11. Anh nói mua được nhà là ước mơ của anh sau nhiều năm bươn chải tại Hà Nội, dù sẽ phải vay mượn. Đêm nay, anh sẽ thức trắng đêm để giữ chỗ.

Khung cảnh xung quanh nơi tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Do xếp hàng quá đông, mọi người sau đó truyền tay nhau tờ giấy để tự ghi thông tin cá nhân theo số thứ tự. Đến khoảng 0h ngày 17/11, 2 người đại diện nhóm đứng trước cổng tiếp nhận hồ sơ để điểm danh. Nếu ai không có mặt, người đọc sẽ gạch bỏ tên.

Đại diện cho biết 4h sẽ điểm danh lại. Trong thời gian xếp hàng, công an xã Thiên Lộc cũng có mặt nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Đại diện nhóm nộp hồ sơ mua nhà đang điểm danh theo thứ tự những người đến sớm, nếu đọc 3 lần không có mặt sẽ bị gạch tên (Ảnh: Văn Hưng).

Đến khoảng 1h ngày 17/11, điểm danh lần 1 kết thúc. Mọi người di chuyển đi ăn uống và nghỉ ngơi. Nhiều hàng quán xung quanh đường vẫn sáng đèn.

Theo ghi nhận, lượng người đến điểm nộp hồ sơ mua nhà trong đêm tiếp tục tăng.

Dự án Đầu tư xây dựng khu NOXH tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất là 35.759m2, trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000m2; diện tích ô đất CT4 là 11.759m2. Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 tầng đến 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.

Phối cảnh công trình NOXH CT3 khu đô thị mới Kim Chung (Ảnh: CĐT).

Tổng số căn hộ của dự án là 1.588 căn (CT3 có 1.104 căn; CT4 có 484 căn). Trong đó, 892 căn hộ NOXH để bán; 300 căn hộ NOXH để cho thuê; 128 căn hộ NOXH để cho thuê mua; 268 căn hộ bán thương mại.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công trình trên ô đất CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2021, với tổng số 484 căn hộ. Dự kiến, mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ NOXH bán; 212 căn hộ NOXH cho thuê; 128 căn hộ NOXH thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại.

Giá bán căn hộ NOXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ NOXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua căn hộ NOXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 312.860 đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.