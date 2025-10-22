Miền Trung mưa lớn từ chiều nay do ảnh hưởng bão Fengshen

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 5h ngày 22/10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Fengshen (bão số 12) cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, cách TP Đà Nẵng khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Theo dự báo, khoảng 4h ngày 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) đều bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 16h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Hoàn lưu bão Fengshen kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa rất to cho khu vực miền Trung những ngày tới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão sóng cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có nước dâng do bão cao 0,4-0,8m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khu vực ven biển, cửa sông từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều 22/10 đến hết ngày 23/10).

Dự báo Tổng lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm, cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.