CLB bóng đá nữ TPHCM giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Á

Trận đấu giữa CLB bóng đá nữ TPHCM và Lion City Sailors diễn ra tối nay (16/11), trên sân Thống Nhất (TPHCM).

CLB bóng đá nữ TPHCM (áo vàng) chạm trán Lion City Sailors (Singapore) trên sân Thống Nhất (Ảnh: AFC).

CLB bóng đá nữ TPHCM được đánh giá cao hơn đối phương. Và đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm thể hiện sự nhỉnh hơn của mình bằng ưu thế trên sân.

Trong hiệp một, đội chủ nhà có khá nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đáng kể nhất trong số đó là pha sút bóng dội cột dọc của tiền đạo Huỳnh Như, ở phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu đầu tiên.

Đến phút 68, Phan Thị Trang băng lên dứt điểm từ góc hẹp, thủ môn đội Lion City Sailors bó tay, nhưng bóng lại dội khung thành đội khách dội ra.

CLB bóng đá nữ TPHCM vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Mãi cho đến phút 84, CLB bóng đá nữ TPHCM mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Pha phá bóng của Trần Nguyễn Bảo Châu vô tình đưa bóng đi thẳng vào khung thành đội khách, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm dẫn trước 1-0.

Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, K' Thủa dứt điểm trong khu vực cấm địa của đối phương, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB bóng đá nữ TPHCM.

Chiến thắng này giúp đội nữ TPHCM có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. CLB bóng đá nữ TPHCM sớm có vé vào tứ kết.

Một đội bóng khác thuộc bảng A cũng đã có vé vào tứ kết là Melbourne City (Australia). Đội này thắng đậm Stallion Laguna FC (Philippines) 7-0, trong trận đấu sớm diễn ra chiều nay. Melbourne City có cùng 6 điểm với CLB bóng đá nữ TPHCM, nhưng họ xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.