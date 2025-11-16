Cầu thủ nữ Singapore đột quỵ trên sân Thống Nhất ở Cúp C1 châu Á

Phút 76 của trận CLB bóng đá nữ TPHCM và Lion City Sailors, thuộc Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League), cầu thủ Nur Ain Salleh bất ngờ ngã gục xuống sân, dù cô không va chạm với ai.

Trận đấu giữa CLB nữ TPHCM và Lion City Sailors diễn ra rất kịch tính (Ảnh: AFC).

Ngay lập tức, lực lượng y tế trên sân Thống Nhất vào sân sơ cứu cho Nur Ain Salleh, trước khi cầu thủ của CLB Lion City Sailors được đưa lên xe cấp cứu và đến thẳng bệnh viện.

Sau trận đấu, HLV Yeong Sheau Shyan của Lion City Sailors chia sẻ thông tin với giới truyền thông: “Sự việc Nur Ain Salleh đột quỵ trên sân là tình huống không may. Cô ấy đang du học tại Tây Ban Nha”.

“Trước khi mùa giải 2025-2026 diễn ra, Nur Ain Salleh đáp ứng các yêu cầu về mặt thể lực, y tế để thi đấu cho chúng tôi. Tôi chưa từng lo lắng về thể chất của nữ cầu thủ này. Nur Ain Salleh là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá nữ Singapore ở thời điểm hiện tại”, bà Yeong Sheau Shyan nói thêm.

Đây là trận đấu tiêu hao thể lực của cầu thủ đôi bên (Ảnh: Lion City Sailors FC).

Theo thông tin chúng tôi có được, cho đến đêm 16/11, Nur Ain Salleh vẫn chưa thể xuất viện. Tuy nhiên, nữ cầu thủ người Singapore đã không còn nguy kịch.

HLV Yeong Sheau Shyan xác nhận điều này: “Tôi được thông báo là Nur Ain Salleh đã tỉnh táo trở lại. Dù vậy, cô ấy vẫn tạm thời ở trong bệnh viện”.

“Việc Nur Ain Salleh rời sân vì bị đột quỵ ở phút 76 khiến cho nhiều cầu thủ khác của CLB Lion City Sailors mất tập trung. Trước đó, chúng tôi đã cầm cự rất tốt trước CLB bóng đá nữ TPHCM rất mạnh. Chúng tôi nhận hai bàn thua ở cuối trận vì sự mất tập trung của mình và vì thể lực sa sút”, HLV Yeong Sheau Shyan chia sẻ tiếp.

Bảng A vòng bảng Cúp C1 châu Á 2025-2026 còn một lượt trận nữa, diễn ra chiều và tối 19/11. Lion City Sailors sẽ gặp Stallion Laguna (Philippines), còn CLB bóng đá nữ TPHCM sẽ đối đầu với CLB Melbourne City (Australia).

Trong số này, hai đội TPHCM và Melbourne City đã chắc chắn có vé vào tứ kết, còn Lion City Sailors và Stallion Laguna sẽ cố gắng tranh vé vớt.