Hôm nay xét xử gã đàn ông đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Sáng 17/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Hùng là bị cáo đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũ (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác bảo Hùng: “Sao uống bia không trả tiền?” rồi tát vào mặt bị cáo vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng ngồi uống bia một mình.

Các nạn nhân trong vụ cháy được đưa khỏi hiện trường (Ảnh: Thành Đông).

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh mình lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Lúc này, Hùng bị anh L.V.N. là khách của quán ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì bị đánh, bị cáo đã đi mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về khu vực số 258 đường Phạm Văn Đồng. Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương. Vụ cháy cũng gây hư hỏng 1 ô tô, 8 mô tô và nhiều đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác với tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối tượng Cao Văn Hùng tại công an (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Được biết, trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại bất cứ khoản tiền nào.

Đại diện các gia đình bị hại cũng đã đề xuất lên tòa các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có các chứng từ, các bảng kê tiền bồi thường về chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái,…

Hội đồng xét xử cũng triệu tập những người này để trình bày rõ hơn các mức bồi thường mà họ đưa ra để xem xét trước khi ra phán quyết.

Năm 1998, Hùng từng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.