Thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM vẫn hoạt động sau ngày cảnh sát làm việc

Ngày 14/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một ngày sau khi Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM làm việc, thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh vẫn hoạt động.

Khách hàng ra vào tấp nập, bên trong hàng chục nhân viên tiếp đón, phục vụ, chăm sóc khách.

"Cơ sở vẫn hoạt động bình thường, vẫn tiếp đón và làm đẹp cho khách", một nam nhân viên tiếp tân chia sẻ.

Thẩm mỹ viện Mailisa vẫn mở cửa đón khách (Ảnh: Lê Trai).

Trưa cùng ngày, phóng viên có mặt tại biệt phủ rộng 4.000m2 của bà Phan Thị Mai (SN 1975, chủ thẩm mỹ Mailisa) ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ. Căn biệt phủ đóng kín cửa, không thấy người ra vào.

Phía trước biệt phủ, có 2 bảo vệ trông coi. Khi thấy người lạ đến gần, họ đến và yêu cầu rời đi, để không gây mất an ninh trật tự.

"Hôm qua, cảnh sát làm việc tới tối muộn. Sáng nay, tôi còn thấy một số cảnh sát đến căn biệt phủ của bà Mai, nhưng không rõ đến làm gì", một người dân sống gần đó chia sẻ.

Biệt phủ đóng kín cửa sau một ngày cảnh sát làm việc (Ảnh: Lê Trai).

Trước đó, khoảng 8h ngày 13/11, khoảng 100 cảnh sát của Bộ Công an và Công an TPHCM có mặt bên trong và ngoài biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, căn biệt phủ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Ngay từ sáng, nhiều xe chở cảnh sát đã đến khu vực này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự để lực lượng chức năng vào bên trong làm việc.

Người dân cũng cho biết, căn biệt phủ rộng khoảng 4.000m², vợ chồng bà Mai thường xuyên có mặt tại đây. Công trình gồm nhiều dãy nhà, sử dụng gỗ quý, phong cách Á Đông, hồ cá Koi, sân vườn kỳ công và lộng lẫy.

Đến tối cùng ngày, cảnh sát mang theo nhiều tài liệu rời khỏi căn biệt phủ của bà Phan Thị Mai.