Mưa lớn diện rộng, nhiều hộ dân ở Khánh Hòa phải sơ tán khẩn cấp

Theo bản tin lúc 15h30 ngày 16/11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, tại địa phương này có mưa vừa đến mưa to, rải rác có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi hơn 120mm.

Do mưa lớn trên diện rộng, nhiều khu vực trong tỉnh đã xảy ra sạt lở, ngập sâu. Tại phường Bắc Nha Trang, một số gia đình bị cô lập do nước lũ, lực lượng bộ đội phải tiếp cận và ứng cứu kịp thời.

Bộ đội đưa người dân xóm Núi đi đến nơi an toàn để tránh trú (Ảnh: Anh Tú).

Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa), cho biết nước mưa tràn xuống nhanh khiến 2 hộ gia đình với 7 người ở xóm Núi, phường Bắc Nha Trang bị cô lập. Nhận tin báo, đơn vị đã điều lực lượng tiếp cận đưa người dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, đơn vị cũng vận động thêm 10 hộ với 35 người ở khu vực nguy hiểm nhanh chóng tự di dời. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang phối hợp dân quân phường Nam Nha Trang khơi thông các kênh, rãnh thoát nước nhằm đảm bảo dòng chảy không bị tắc nghẽn.

Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng dân quân khơi thông dòng chảy tại kênh, rãnh ở xóm Núi (Ảnh: Anh Tú).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, mưa lớn tối 16/11 đã gây sạt lở tại một số vị trí trên tuyến đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9). Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu gom đất đá và dọn dẹp cây cối gãy đổ.

Cùng ngày, mưa lớn cũng làm ngập một đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn xã Cam Lâm, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực, phân luồng phương tiện. Một số tuyến đường tại phường Bắc Cam Ranh cũng bị ngập cục bộ.

Đường sá ngập sâu ở phường Bắc Cam Ranh (Ảnh: Hoàng Đức).

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, lượng nước đổ về các khe suối tăng mạnh khiến mực nước dâng cao. Khu vực cầu tràn thôn Ba Cẳng (đường lên thủy điện sông Chò) đã bị ngập, nước chảy xiết rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng địa phương đã giăng dây cảnh báo, cử lực lượng ứng trực và không cho người dân qua lại.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, đặc khu yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất. Các trường được phép cho học sinh nghỉ học khi thời tiết diễn biến nguy hiểm.