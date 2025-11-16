Hai phụ nữ lừa bán “thuốc đông y giả” giá 6 triệu đồng/kg ở Hải Phòng

Ngày 16/11, Công an Hải Phòng thông tin, lúc 10h30 ngày 15/11, Công an phường Ngô Quyền đã bắt quả tang hai phụ nữ bán “thuốc đông y” giả cho người cao tuổi tại các khu vực đông người như chợ và hội chợ trên địa bàn.

Một trong hai đối tượng làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai người bị tạm giữ là Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, trú tại phường Hồng Bàng), cùng thuê trọ tại phường Ngô Quyền. Cả hai quảng cáo hạt “ngọc dương” được lấy từ vùng núi cao, có khả năng chữa bệnh xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy với giá 6 triệu đồng mỗi kg.

Công an xác định loại hạt này không có tác dụng chữa bệnh. Lực lượng chức năng thu giữ 2,5kg hạt khi hai người đang giao bán cho người cao tuổi tại chợ Cầu Tre, phường Ngô Quyền.

Trước đó, ngày 23/3 và 22/8, hai phụ nữ này đã bán hạt “ngọc dương” cho nhiều người và chiếm đoạt khoảng 12 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự hai đối tượng, đồng thời phối hợp Công an phường Ngô Quyền điều tra để xử lý theo quy định.