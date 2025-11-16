Cứu 5 ngư dân bị đắm tàu gần đặc khu Côn Đảo

Ngày 16/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội 33 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển đặc khu Côn Đảo.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá LA 99034 TS do ông Võ Hồng Châu (SN 1978, trú tại phường Sơn Qui, Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Tàu có 5 người, xuất bến tại cảng Định An (tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 14/8.

Bộ đội Biên phòng Côn Đảo cùng Hải đội 33 tiếp nhận các nạn nhân (Ảnh: Đồn biên phòng Côn Đảo).

Khi đang cách vịnh Bến Đầm (đặc khu Côn Đảo) khoảng 6 hải lý, tàu bị nước tràn vào khoang và chìm vào lúc 1h45 ngày 16/11.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã huy động 2 tàu cá tiếp cận hiện trường để cứu các nạn nhân. Đến 3h35 cùng ngày, 2 tàu cá đã cứu vớt được ông Châu cùng 4 thuyền viên gặp nạn.

Sau đó, 5 nạn nhân được đưa về cảng Bến Đầm an toàn. Qua thăm khám, sức khỏe của các nạn nhân cơ bản ổn định.

Đồn Biên phòng Côn Đảo đã bố trí nơi ăn, nghỉ cho các thuyền viên và lấy lời khai để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.