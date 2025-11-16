Tối 16/11, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội Cua Cà Mau - lần thứ II năm 2025”. Ngày hội diễn ra từ ngày 16 đến 22/11 với nhiều hoạt động góp phần tôn vinh ngành thủy sản nói chung, ngành hàng cua nói riêng.

Sân khấu khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần 2 (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Thanh Nam cho biết, Cà Mau là trung tâm thủy sản quan trọng của Việt Nam, với diện tích nuôi trồng thủy sản gần 450.000ha. Trong đó có 260.000ha nuôi tôm, cua rừng sinh thái và các mô hình nuôi sinh thái bền vững.

Cua Cà Mau được đánh giá là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thịt chắc, ngon, ngọt đậm và được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Sản phẩm này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, với quy mô nuôi lớn nhất cả nước (hơn 365.000ha, chiếm khoảng 78% diện tích và sản lượng trên 36.000 tấn, chiếm khoảng 53% cả nước), Cà Mau hoàn toàn xứng đáng là “thủ phủ cua của Việt Nam”, mang lại sinh kế bền vững cho hàng vạn hộ dân.

“Mô hình tôm - cua - rừng sinh thái của tỉnh Cà Mau đã được quốc tế ghi nhận, góp phần bảo vệ rừng ngập mặn, lá chắn xanh của cực Nam Tổ quốc”, Thứ trưởng Bộ NN&MT cho biết thêm.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội (Ảnh: V.Đ).

Ngày hội cua Cà Mau không chỉ quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch, mà còn tôn vinh ngành thủy sản, đặc biệt ngành cua Cà Mau. Sản phẩm cua chất lượng cao cùng mô hình tôm, cua rừng sinh thái vừa mang lại giá trị kinh tế thu nhập cho người dân, còn nâng tầm thương hiệu xuất khẩu quốc tế, góp phần phát triển chuỗi sản phẩm thủy sản sinh thái bền vững và cạnh tranh toàn cầu.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng ngành thủy sản và ngành hàng cua, Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam đề nghị Cà Mau hình thành các chuỗi liên kết với các tập đoàn lớn để phát triển sản xuất, quảng bá, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với ngành hàng cua.

Tỉnh cần nhân rộng mô hình tôm, cua rừng sinh thái, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao truy xuất nguồn gốc, đảm bảo quản lý môi trường và vùng nuôi theo hướng bền vững. Thứ trưởng Nam cũng đề nghị Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy thương mại điện tử trong tiêu thụ và xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ NN&MT cũng lưu ý tỉnh trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc phối hợp quản lý nuôi trồng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn để hình thành trung tâm thủy sản quy mô vùng, tối ưu hóa hạ tầng ven biển và quản lý IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) hiệu quả hơn.

Cua Cà Mau là một sản phẩm nổi tiếng ở vùng đất cực Nam Tổ quốc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 với chuỗi các hoạt động như: Lễ khai mạc gắn với chương trình nghệ thuật “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”; không gian trưng bày, triển lãm thương mại với hàng trăm gian hàng về các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ẩm thực đặc sắc từ cua và các sản vật vùng miền;...

Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tin tưởng rằng, với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Cà Mau sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm thủy sản của cả nước, là điểm đến năng động, thân thiện và bền vững, nơi “hương rừng - vị biển” hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng có của vùng địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

“Hãy về Đất Mũi quê ta/Để nghe biển hát cua ca với người/Thiên nhiên trù phú tuyệt vời/Tôm cua lột xác đổi đời người nuôi/Dù đi ngàn dặm về xuôi/Giữ gìn sản vật muôn đời tôm cua”, ông Phạm Văn Thiều chia sẻ.