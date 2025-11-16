Nhiều đoàn tàu Bắc - Nam ngừng chạy vì mưa lớn

Tối 16/11, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết hiện một số đoàn tàu Bắc - Nam phải dừng chạy tại Khánh Hòa vì đoạn thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông (xã Nam Cam Ranh) đang bị ngập sâu do mưa lớn.

Vị lãnh đạo cho biết, khu vực này có hai điểm ngập sâu, một đoạn nước ngập đường ray 0,25m, đoạn còn lại mưa lớn cuốn theo đất đá làm lấp khe ray đường sắt.

Mưa lớn gây ngập đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hoàng Đức).

Lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cũng cho biết nước đang rút, tuy nhiên ngành đường sắt cần kiểm tra các yếu tố kỹ thuật trước khi cho thông tuyến.

Trước đó, vào ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, gây mưa lớn trên diện rộng, tạo dòng lũ đổ về hạ du.

Ngành đường sắt huy động nhân lực, máy móc khắc phục sạt lở ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trung Thi).

Đường đi của lũ làm sạt lở một đoạn dài hơn 50m, sâu 9m tại cung đường Phước Lãnh - Vân Canh (xã Xuân Lãnh), khiến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt. Hành khách buộc phải đi xe trung chuyển từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại.

Ngành đường sắt sau đó phải mất 5 ngày mới xây xong cầu tạm, thông tuyến trở lại tuyến đường sắt Bắc - Nam.