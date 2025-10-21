Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày 21/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa không mưa, trời lạnh, ngày nắng, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa với cường suất 15-30mm, cục bộ trên 80mm.

Dự báo từ đêm 22 đến 26/10, khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng có mưa lớn với lượng mưa 500-700mm/đợt, cục bộ có nơi trên 900mm.

Khu vực Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi có mưa 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Miền Bắc trời chuyển lạnh trong vài ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 21/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.