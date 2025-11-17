Không khí lạnh mạnh đang tràn về, miền Bắc có nơi rét đậm rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn từ tối và đêm 17/11, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 17-18/11 có mưa, mưa rào; từ tối và đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 13-15 độ C.

Miền Bắc những ngày tới nhiệt độ giảm sâu (Ảnh: D.T.).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ tối 16/11 đến hết ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tối và đêm 16/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Dự báo tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16/11 đến hết ngày 19/11 khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 850mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa tổng lượng mưa 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tổng lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ ngày 22/11, mưa lớn ở các khu vực này có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 17/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.