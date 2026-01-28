Mỹ thông báo tập trận rầm rộ ở cửa ngõ Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: AFP).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/1 thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày trên toàn bộ khu vực thuộc trách nhiệm của mình nhằm thể hiện năng lực triển khai nhanh và bảo đảm duy trì lực lượng trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

“Cuộc tập trận được thiết kế nhằm tăng cường khả năng triển khai khí tài và nhân sự, củng cố quan hệ đối tác khu vực và chuẩn bị cho việc thực hiện phản ứng linh hoạt trên toàn khu vực CENTCOM”, Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm thuộc CENTCOM cho biết.

Theo tuyên bố, cuộc tập trận sẽ kiểm chứng các quy trình triển khai nhanh nhân sự và máy bay, “tác chiến phân tán tại các địa điểm dự phòng”, cũng như cơ chế chỉ huy và kiểm soát đa quốc gia tích hợp trên các khu vực tác chiến rộng lớn.

Mỹ sẽ triển khai các đội tới nhiều địa điểm dự phòng để kiểm chứng quy trình thiết lập nhanh, cất cánh và thu hồi máy bay “với các gói hỗ trợ nhỏ gọn, hiệu quả”.

“Điều này nhằm duy trì cam kết của chúng tôi trong việc bảo đảm các quân nhân không quân luôn sẵn sàng chiến đấu và thực hiện kỷ luật cần thiết để duy trì sức mạnh không quân sẵn sàng khi và ở nơi cần thiết”, CENTCOM cho biết.

Tuyên bố nhấn mạnh mọi hoạt động sẽ được tiến hành với sự chấp thuận của quốc gia sở tại và phối hợp với các cơ quan hàng không dân sự và quân sự.

CENTCOM cho biết họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận phối hợp với các quốc gia Trung Đông và cũng công bố kế hoạch hợp tác với Bahrain trong một cuộc tập trận phòng thủ, bao gồm thực hành năng lực bắn hạ máy bay không người lái - một mối đe dọa phản công tiềm tàng trong trường hợp Mỹ tấn công Iran.

Ngày giờ, địa điểm và danh sách các khí tài quân sự Mỹ tham gia tập trận chưa được công bố. Tuy nhiên, cuộc tập trận dường như nhằm thể hiện khả năng của Mỹ trong việc phô trương sức mạnh vào khu vực khi căng thẳng với Iran leo thang.

Tuy nhiên, các đợt triển khai này cũng khiến các đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Trung Đông không hài lòng. Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết họ sẽ không cho phép sử dụng không phận, lãnh thổ hay lãnh hải của mình cho một cuộc tấn công vào Iran, nói rằng họ sẽ giữ trung lập và tìm cách thúc đẩy ổn định khu vực.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường hiện diện tại Trung Đông.

CENTCOM đầu tuần này thông báo một lực lượng hải quân lớn của Mỹ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới khu vực. Tàu sân bay này, mang theo hàng chục tiêm kích và gần 5.000 thủy thủ, được hộ tống bởi một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trang bị hệ thống phòng không để bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Mỹ cũng đã điều một phi đội tiêm kích F-15E Strike Eagle tới khu vực. Phi đội này thuộc cùng đơn vị từng tham gia các cuộc không kích Iran vào tháng 4/2024. Anh cũng đã điều các tiêm kích Typhoon tới khu vực với vai trò “phòng thủ”.

Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay được triển khai trong khu vực CENTCOM kể từ khi USS Gerald Ford được điều tới vùng Caribe vào tháng 10, trước chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro.

Màn phô diễn sức mạnh của Mỹ được công bố trong lúc Nhà Trắng phát tín hiệu Washington có thể tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để đối phó làn sóng biểu tình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một “hạm đội lớn” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới khu vực.

Trước đó, ông từng đe dọa tấn công Iran. Ông nói, các cuộc không kích có thể xảy ra, với nhóm tác chiến tàu sân bay được điều tới khu vực “phòng trường hợp cần thiết”. “Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang hướng về phía đó, và có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng nó”, ông cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ Mỹ sẵn sàng đàm phán, đồng thời cho biết giới lãnh đạo Iran đã nhiều lần gọi điện đề nghị đàm phán.

Các quan chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”.