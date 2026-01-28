Hướng tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, mắt xích nối hai sân bay ở TPHCM

UBND TPHCM vừa chính thức giao Tập đoàn Thaco nhiệm vụ nghiên cứu, lập báo cáo khả thi cho đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm, một phân đoạn chiến lược của tuyến Metro số 2. Dự án này có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 33.000 tỷ đồng.

Tuyến Metro số 2 của TPHCM có tổng chiều dài hơn 62km, bao gồm các đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Tham Lương và kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi. Trong đó, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 5,58km với 6 ga ngầm, được kỳ vọng sẽ kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Đông.

Theo quyết định ban hành ngày 26/1, Tập đoàn Thaco sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án, đồng thời cung cấp hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu.

Điểm khởi đầu của dự án là ga ngầm Bến Thành, một "siêu ga" trung tâm, nơi tuyến số 2 sẽ kết nối với tuyến số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai, hình thành một trung tâm trung chuyển lớn nhất của mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Tuyến metro sẽ tiếp tục đi dọc đường Hàm Nghi, xuyên qua sông Sài Gòn để đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hiện tại, tuyến Metro số 2 có hai đoạn đang được chuẩn bị đầu tư là Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm, hình thành trục Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm. Phương án ưu tiên để kết nối hai sân bay là kết hợp Metro số 2 với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Tại khu đô thị Thủ Thiêm, tuyến metro sẽ bám theo đại lộ Mai Chí Thọ, trục xương sống của khu vực phía Đông TP.HCM.

Riêng đoạn Bến Thành - Tham Lương của Metro số 2 sẽ đi qua khu vực Tân Sơn Nhất, cho phép hành khách từ sân bay tiếp cận metro tại ga Bà Quẹo để di chuyển thẳng về ga Bến Thành. Nhờ kết nối trực tiếp vào ga Bến Thành, tuyến Metro số 2 sẽ trở thành trục xương sống đưa hành khách từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hòa vào mạng lưới metro nội đô.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau ba thập kỷ quy hoạch và phát triển, đang dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và dân cư hiện đại hàng đầu của TPHCM.

Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm giúp nối trực tiếp từ trung tâm Thành phố với Thủ Thiêm - là điểm đầu các tuyến đường sắt ra sân bay Long Thành theo quy hoạch. Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành (dài khoảng 42km) được nghiên cứu như tuyến kết nối chính đến sân bay Long Thành cũng kết nối với khu đô thị Thủ Thiêm.

Đại lộ Mai Chí Thọ, một phần của Đại lộ Đông - Tây, dài hơn 6km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cửa ngõ phía Đông với trung tâm TPHCM. Đây cũng là tuyến đường đầu tiên của thành phố có làn dành riêng cho xe đạp, thể hiện định hướng phát triển đô thị bền vững.

Ga Thủ Thiêm được dự kiến là điểm cuối của đoạn Metro ngầm 6,2km nối từ Bến Thành. Vị trí chiến lược tại nút giao An Phú sẽ biến ga này thành một trung tâm kết nối giao thông liên vùng, đồng thời là nhà ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 17ha tại phường Bình Trưng. Hiện tại, khu đất này đã được giải phóng mặt bằng và quây tôn, sẵn sàng cho việc triển khai dự án.

Khi hoàn thành, ga Thủ Thiêm sẽ phục vụ 3 tuyến đường sắt lớn: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến Metro số 2 giai đoạn 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm), góp phần tạo nên một hệ thống giao thông đa phương thức hiện đại.

Trước đó, đoạn metro Bến Thành - Tham Lương của tuyến Metro số 2 đã được TPHCM khởi công vào ngày 15/1. Phân đoạn còn lại đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi hiện đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư.

Việc kéo dài tuyến Metro số 2 đến Thủ Thiêm và kết nối với tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành sẽ hình thành một hành lang vận tải hiện đại, kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm TPHCM - sân bay Long Thành, mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ cho khu vực.

Hướng tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm (Đồ hoạ: Bảo Quyên)