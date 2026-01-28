Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu siết chặt phòng dịch do virus Nipah

Tăng cường phòng chống virus Nipah

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan đến việc chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah.

Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỉ lệ tử vong được ghi nhận dao động 40-75%, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.

Virus lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân).

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan đến việc chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah (Ảnh: Getty).

Thời gian ủ bệnh virus Nipah thường kéo dài từ 4 đến 14 ngày. Người nhiễm virus có thể xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, sau đó tiến triển với chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh, gợi ý tình trạng viêm não cấp tính.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12 đến 26/1, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện thuộc bang Tây Bengal.

Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế các Bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, các cơ sở y tế cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và những người tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến từ quốc gia đã hoặc đang có dịch trong vòng 14 ngày.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Nipah tại cơ sở điều trị.

Các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới; đẩy mạnh truyền thông để người dân không hoang mang lo lắng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm kịp thời cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch bệnh cần được đặc biệt chú trọng.

Sáng 28/1, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, đến nay, các nghiên cứu chuyên sâu sử dụng các kỹ thuật hiện đại như metagenomics, PCR, khối phổ do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thực hiện trên các bệnh nhân viêm não tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đều chưa phát hiện virus Nipah.

Người dân trở về từ vùng dịch cần theo dõi sức khỏe 14 ngày

Theo Sở Y tế TPHCM, dù nguy cơ bùng phát dịch Nipah trên địa bàn hiện không cao, song nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn hiện hữu trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.

Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế TPHCM triển khai đồng bộ các biện pháp phù hợp với mức nguy cơ hiện nay.

Thứ nhất, tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah. Các trường hợp có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc thần kinh bất thường sẽ được theo dõi chặt chẽ yếu tố dịch tễ và chuyển ngay về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để cách ly, chẩn đoán và điều trị theo quy định.

Thứ hai, chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Nipah; đồng thời tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến bệnh Nipah cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Thứ ba, yêu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn. Các đơn vị cần đặc biệt lưu ý những trường hợp viêm não cấp tính chưa rõ nguyên nhân, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ như đi lại, tiếp xúc, nghề nghiệp, tiếp xúc động vật và chủ động hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, không để bỏ sót ca bệnh.

Sở Y tế TPHCM cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực đang có dịch bệnh. Người từ vùng có dịch trở về Việt Nam cần chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày sau khi nhập cảnh; liên hệ ngay với cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà và phối hợp với các hoạt động giám sát y tế tại cửa khẩu cũng như tại cộng đồng khi được yêu cầu.

Đối với người đi công tác đến khu vực có dịch bệnh, cần tránh tiếp xúc với dơi ăn quả, lợn và các động vật có biểu hiện bệnh; không sử dụng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ nhiễm chất thải của dơi như trái cây rụng, nước ép trái cây tươi chưa được che chắn.

Người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Khi có biểu hiện sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức trong hoặc sau chuyến đi, cần đi khám ngay và thông báo đầy đủ tiền sử đi lại cho cơ sở y tế.