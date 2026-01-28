Đóng cổng bình chọn online Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025

Theo đó, ở chủ đề "Lướt mạng - mất mạng", các tác phẩm nhận được lượt bình chọn cao nhất gồm:

- Giải pháp học sâu phát hiện người lái xe sử dụng điện thoại và cảnh báo nguy cơ tai nạn nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ - nhóm tác giả Mai Trọng Hữu, Nguyễn Thị Mỹ Tú

- Hệ thống hỗ trợ giám sát trạng thái người lái - nhóm tác giả Khoa Minh Trí, Phạm Quang Huy, Trần Quốc Tin, Vũ Minh Quân

- Hộp điện thoại thông minh (Safety Box) - nhóm tác giả Chu Tiến Đạt, Ngô Duy Anh, Nguyễn Khắc Phong, Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hồng Bảo Trâm, Phùng Thị Mỹ Lệ

Ở chủ đề "Điền vào chỗ trống", các tác phẩm nhận được điểm bình chọn cao nhất gồm:

- Thiết bị cảnh báo điểm mù xe có tải trọng lớn - nhóm tác giả Lê Văn Mạnh, Mai Hoàn Hảo, Trần Văn Lượm

- Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động "Vành đai ánh sáng" - nhóm tác giả Đinh Xuân Dương, Đỗ Minh Trí, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Lưu

- Điểm nhấn Cảnh báo điểm mù - nhóm tác giả Lê Trọng Nguyên, Lê Viết Đức

Với chủ đề "Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng", độc giả của báo Dân trí đánh giá cao nhất các tác phẩm:

- Hệ thống khóa thông minh phân quyền và xác thực độ tuổi điều khiển phương tiện - tác giả Trần Văn Hân

- Đưa môn “Luật Giao thông đường bộ” trở thành môn học bắt buộc ở cấp THCS - tác giả Nguyễn Mai Thủy

- Hệ sinh thái điều phối giao thông quốc gia (VNeControl) - nhóm tác giả Nguyễn Yến Nhi, Phạm Xuân Thành Hiếu

Theo thể lệ của cuộc thi, top 3 bài dự thi có số lượt bình chọn cao nhất của mỗi chủ đề sẽ được cộng điểm bình chọn vào tổng điểm xét duyệt vòng chung kết. Mỗi tài khoản của độc giả chỉ được bình chọn 1 sản phẩm tại mỗi hạng mục, và chỉ được bình chọn 1 lần.

Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 28/1, công bố chủ nhân của các giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng 255 triệu đồng. Mỗi tình huống chủ đề sẽ có 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí cùng Cúp lưu niệm.