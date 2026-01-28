Phản ứng của Nga và Trung Quốc trước căng thẳng leo thang ở Iran

Máy bay chiến đấu F/A-18F trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Vịnh Oman gần eo biển Hormuz năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Aljazeera ngày 27/1 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dong Jun, thảo luận về những diễn biến ở Iran.

Ông Belousov cho biết cả hai bên sẽ cần “liên tục phân tích tình hình an ninh và có hành động thích hợp”.

Ông Dong nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để tăng cường hợp tác về “những rủi ro và thách thức” mà cả hai nước cùng nhận thấy.

Liên quan tới tình hình căng thẳng ở Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning ngày 12/1 tuyên bố Bắc Kinh “luôn phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước”.

“Chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động theo cách có lợi cho hòa bình và ổn định ở Trung Đông”, bà Mao nhấn mạnh.

Theo bà Mao, “Trung Quốc hy vọng chính phủ và người dân Iran sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại và duy trì ổn định trong nước”.

Ông Sun Lei, Quyền Đại biện lâm thời của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, cũng kêu gọi Mỹ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và kiềm chế, không sử dụng biện pháp quân sự chống lại Iran, nhằm tránh kịch bản xảy ra "một thảm họa" tại khu vực.

“Bất kỳ hành động quân sự nào cũng chỉ đẩy khu vực tiến gần hơn tới bờ vực nguy hiểm. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, từ bỏ ý nghĩ về việc sử dụng biện pháp quân sự. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế”, nhà ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/1 kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đồng thời cảnh báo việc Mỹ tấn công Iran chắc chắn sẽ đánh dấu một bước nữa “hướng tới sự bất ổn nghiêm trọng trong khu vực”.

Ông Peskov khẳng định chính phủ Nga sẽ tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng.

"Trong tình huống này, chúng tôi muốn thấy sự kiềm chế từ tất cả các bên liên quan cũng như việc họ chỉ tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết các vấn đề mà họ cho là có liên quan", ông Peskov kêu gọi.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, đề nghị Mỹ và các đồng minh kiềm chế, không có "những hành động liều lĩnh" liên quan đến Iran, đồng thời tập trung vào việc đưa ra các bảo đảm vững chắc rằng sẽ không xảy ra đối đầu.

Đặc phái viên Nga cho biết thêm rằng Moscow “sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể” cho nỗ lực này.

Tuyên bố của Nga và Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ được cho là đã đến Trung Đông, trong khi Iran cảnh báo về một phản ứng "toàn diện và đáng tiếc" đối với bất kỳ hành động gây hấn nào.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/1 tuyên bố Tehran hoan nghênh bất kỳ tiến trình nào dẫn đến hòa bình và ngăn ngừa xung đột "trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, đồng thời bảo vệ đầy đủ các quyền của đất nước và người dân".

Ông Pezeshkian cho biết các mối đe dọa và hành động của Mỹ chống lại Iran nhằm mục đích làm suy yếu an ninh khu vực. Ông cáo buộc Washington phá hoại các cuộc đàm phán ngoại giao trước đây của Iran với châu Âu.

Lãnh đạo Iran cũng kêu gọi sự hợp tác tập thể giữa các quốc gia Hồi giáo để đảm bảo an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực.