Vụ cô giáo sửa bài thi để học sinh điểm thấp: Có vi phạm đạo đức nghề?

Những ngày qua, dư luận không khỏi bất ngờ lẫn ngạc nhiên trước sự việc cô T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh, sửa bài kiểm tra để loạt học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai) bị hạ điểm.

Hình ảnh bài thi nghi là giáo viên tiếng Anh sửa lại được lan truyền trên mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, ban đầu lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xác định cô N. có hành vi vi phạm khi sửa “đúng thành sai” nhiều bài kiểm tra của học sinh lớp 3C và lớp 4B. Nhiều bài thi bị can thiệp bằng cách thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời khiến kết quả đúng của học sinh thành... sai.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã tạm đình chỉ cô T.T.K.N. Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam cũng yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tính chính xác và kịp thời của việc đánh giá học sinh tiểu học.

Theo quy định, việc đánh giá học sinh tiểu học nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về kết quả học tập, rèn luyện và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời phản ánh sự tiến bộ của học sinh.

Đặc biệt, kết quả là căn cứ giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn của học trò.

Từ đó, giáo viên có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp, bảo đảm hiệu quả học tập và rèn luyện của học sinh, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện.

Việc đánh giá giúp học sinh tự nhận xét, tự điều chỉnh cách học, phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tạo hứng thú trong học tập và rèn luyện để tiến bộ.

Đồng thời, kết quả đánh giá giúp cha mẹ học sinh tham gia theo dõi, đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục học sinh.

Thông tin đánh giá cũng là căn cứ để cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá, nâng cao hiệu quả giáo dục. Ngoài ra, giúp các tổ chức xã hội nắm bắt thông tin khách quan, chính xác, phát huy nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục.

Quy định của Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc đánh giá sự tiến bộ tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

Trong đánh giá định kỳ, bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.

Còn ở bậc THCS, THPT, Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT quy định, đánh giá học sinh phải bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan; đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học sinh.

Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên chấm, cho điểm theo thang điểm 10 và sử dụng làm căn cứ đánh giá học sinh. Điểm số và kết quả đánh giá là thông tin quản lý giáo dục chính thức, được ghi nhận trong hồ sơ học sinh và do nhà trường quản lý theo quy định.

Quy định đánh giá học sinh yêu cầu chính xác, trung thực và vì sự tiến bộ của học sinh (Ảnh: Hoài Nam).

Giáo viên chủ nhiệm xác nhận việc sửa chữa điểm, sửa chữa mức đánh giá của giáo viên môn học; tổng hợp kết quả rèn luyện và học tập của học sinh từng học kỳ, cả năm học trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), Học bạ học sinh.

Còn hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc ghi chép kết quả đánh giá của giáo viên vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ học sinh; đồng thời xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh điểm số hoặc mức đánh giá do giáo viên môn học đề xuất, trên cơ sở đã có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm.

Chiếu theo quy định đánh giá học sinh hiện nay, cô giáo sửa điểm của học sinh từ “đúng thành sai” gây xôn xao vi phạm những nguyên tắc như đánh giá không đảm bảo trung thực, làm sai kết quả đánh giá học sinh, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.