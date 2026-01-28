Mức giá hiện tại cao hơn 1 triệu đồng so với giai đoạn quý III/2025. Trên thực tế, các đại lý đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá iPhone 13 từ cuối năm 2025.

iPhone 13 hiện là chiếc iPhone chính hãng rẻ nhất mà Apple vẫn kinh doanh tại Việt Nam (Ảnh: Tech Advisor).

iPhone 13 cũng không phải là mẫu iPhone đời cũ duy nhất tăng giá trong thời gian qua. Giá bán của một số sản phẩm như iPhone 15 hay iPhone 16 cũng tăng nhẹ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một AAR tiết lộ nguyên nhân chính khiến giá bán của hàng loạt mẫu iPhone đời cũ tăng cao đến từ việc các nhà phân phối tăng giá nhập hàng. Nguồn cung hạn chế đi kèm với tỷ giá USD thay đổi khiến cho giá nhập hàng gia tăng.

Hiện tại, iPhone 13 đã trở thành chiếc iPhone chính hãng có mức giá thấp nhất mà Apple đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Mẫu máy này đóng vai trò thay thế vị trí cho bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12, trở thành sản phẩm chủ lực của hãng trong phân khúc phổ thông.

Trong cùng phân khúc giá, iPhone 13 cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ Android như Honor 400, Xiaomi 15T, Samsung Galaxy A56, vivo V60 Lite hay OPPO Reno15 F.

"Con cưng" của Apple nổi bật nhờ thiết kế nhỏ gọn, camera chất lượng tốt và hiệu suất ổn định. Tuy vậy, các smartphone Android lại sở hữu nhiều lợi thế riêng về độ bền, màn hình lớn và đa dạng tính năng AI.

iPhone 13 sở hữu thiết kế nhỏ gọn cùng hiệu suất ổn định (Ảnh: GSMArena).

Trên thực tế, Apple đã "khai tử" dòng sản phẩm iPhone 13 từ tháng 9/2024 ngay sau khi hãng công bố thế hệ iPhone 16. Dù vậy, iPhone 13 vẫn được công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

Đây là chiến lược kinh doanh quen thuộc mà công ty đã áp dụng trong nhiều năm. Hãng sẽ điều chỉnh giá bán của một số sản phẩm đời cũ để mở rộng tệp khách hàng. Từ đó, người dùng cũng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với các dòng thiết bị từ Apple.