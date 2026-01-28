Thanh niên tử vong trên cầu ở TPHCM

Sáng 28/1, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam thanh niên nằm tử vong giữa đường.

Nhân viên cấp cứu kiểm tra tình hình nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hơn 0h cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Lò Lu, phường Long Phước (trước đây thuộc TP Thủ Đức), phát hiện một thanh niên nằm bất động trên cầu Chùm Chụp, cách đó vài mét có chiếc xe máy bị ngã và hư hỏng.

Công an phường Long Phước và Trung tâm cấp cứu 115 đến kiểm tra, nhưng nạn nhân đã tử vong. Người này được xác định là anh V.C.T., 23 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Thuận cũ.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có vết cày ở lề đi bộ trên cầu Chùm Chụp. Công an nhận định nạn nhân đã va chạm vào lề rồi ngã xuống đường.