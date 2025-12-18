Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn

Xe máy chạy ngược xuôi trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Cao tốc Liên Khương - Prenn có chiều dài 19km, nối quốc lộ 20 từ xã Đức Trọng đến chân đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng. Cao tốc này được thiết kế mỗi chiều 2 làn xe, tốc độ lưu thông từ 60-90km/h.

Tuy nhiên, hệ thống đường gom dân sinh của cao tốc Liên Khương - Prenn đến nay vẫn chưa được đầu tư đồng bộ khiến nhu cầu đi lại của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trên toàn tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn, cơ quan chức năng lắp đặt biển báo cấm xe máy nhưng nhiều người dân vẫn điều khiển xe chạy ngược xuôi, bất chấp nguy hiểm.

Không những lái xe máy chạy vào cao tốc, người dân đập bể hạng mục bê tông ở dải phân cách giữa đường để mở lối băng ngang.

Một người điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Ông Trần Văn An, trú tại xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng cho biết, khu sản xuất nông nghiệp và nhà ở của ông bị chia đôi bởi cao tốc Liên Khương - Prenn. Vì chưa có đường, hầm chui dân sinh nên hàng ngày ông buộc chạy xe máy, băng ngang cao tốc thông qua lối mở do người dân tự làm.

"Băng ngang cao tốc là việc nguy hiểm nhưng chúng tôi không có cách nào khác. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm đường dân sinh để người dân tiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất", ông Trần Văn An thổ lộ.

Cửa cổng của một hộ dân ở xã Hiệp Thạnh cách mặt đường cao tốc Liên Khương - Prenn một quãng ngắn.

Một lối mở trên cao tốc Liên Khương - Prenn, nơi người dân thường xuyên qua lại.

Bà Đỗ Thị Liên, trú tại xã Hiệp Thạnh nói: "Vì phải băng ngang cao tốc để lên vườn, về nhà nên nhiều người đã bị tai nạn. Tuần trước, một người dân đi xe máy qua đường bị ô tô tông tử vong".

Người dân điều khiển xe máy băng ngang cao tốc Liên Khương - Prenn để đến khu vực sản xuất nông nghiệp.

Bà Đỗ Thị Liên chia sẻ: "Người dân luôn mong muốn cơ quan chức năng sớm đầu tư, xây dựng đường gom dân sinh để đảm bảo nhu cầu đi lại. Có hầm, có đường gom thì không ai phải chạy xe máy lên cao tốc, không bị tai nạn".

Một người dân bên cạnh những mảnh vỡ ô tô, xe máy của vụ tai nạn trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đoạn thuộc xã Hiệp Thạnh.

Phần còn lại của một mâm cúng người đã khuất vì tai nạn giao thông mới xảy ra trên cao tốc Liên Khương - Prenn.