Ô tô suýt tông xe máy chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn

Ngày 15/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh trường hợp người dân đi xe máy băng ngang cao tốc Liên Khương - Prenn, để có hướng xử lý.

“Hiện tại, các đơn vị rà soát, nắm bắt thông tin biển số xe máy để truy tìm người điều khiển phương tiện, xử lý theo quy định”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết.

Ô tô suýt va chạm với xe máy lao ra từ dải phân cách trên cao tốc (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, sáng 9/12, một người (chưa rõ lai lịch) điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn ở làn có tốc độ quy định 90km/h, theo hướng Đà Lạt - TPHCM.

Khi lưu thông đến khu vực thuộc địa bàn xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, tài xế bất ngờ phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy lao từ khoảng trống dải phân cách ra giữa cao tốc. Lúc này, người lái ô tô phải giảm tốc độ để tránh tai nạn.

Như Dân trí thông tin, cao tốc Liên Khương - Prenn có tổng chiều dài hơn 19km, nối quốc lộ 20 từ xã Đức Trọng đến chân đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng).

Cao tốc này được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng kể từ năm 2008. Tuy nhiên, đường gom dân sinh trên tuyến chưa được thực hiện đồng bộ nên nhiều năm qua, người dân vẫn điều khiển xe máy lên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.