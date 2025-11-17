Người dân đi ở nhờ, xin điện, nước trên "đường đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

Những ngày giữa tháng 11, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) vẫn đang triển khai.

Dự án được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng cho đoạn đường 2,2km. Đây được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh" do chi phí khổng lồ chi cho giải phóng mặt bằng và thi công.

Toàn dự án có 1.981 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Riêng đoạn đi qua khu vực phường Ô Chợ Dừa đã phê duyệt toàn bộ 591 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó phường đã bàn giao 344 phương án (đạt 56,8% khối lượng), tăng 168 phương án so với thời điểm chuyển giao mô hình chính quyền hai cấp ngày 1/7.

UBND phường Ô Chợ Dừa đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 146 hộ dân, chia làm hai đợt (đợt 1 gồm 61 hộ dân, đợt 2 gồm 85 hộ dân), đồng thời lên kế hoạch đợt 3 với toàn bộ các hộ dân còn lại.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 16/11, dọc tuyến đường La Thành đoạn qua phường Ô Chợ Dừa, nhiều nhà dân đang được phá dỡ, giải tỏa để trả mặt bằng cho dự án. Nhiều căn nhà chủ đã rời đi sau khi nhận đền bù, hiện chỉ còn "vườn không nhà trống".

Đặc biệt, tại khu vực ngõ 371 đường La Thành, hàng chục căn nhà đã được phá dỡ hoàn toàn, chỉ còn trơ móng. Một số căn nhà cũng đang trong quá trình phá dỡ, di dời.

Căn nhà ngay cuối ngõ 371 đang được đội thi công phá dỡ, dọn dẹp sau khi chủ nhà đã chấp thuận phương án đền bù và dọn hết đồ đạc rời đi tới nơi ở tạm.

Ông Nguyễn Đức Khánh đang dọn dẹp nốt đồ dùng của gia đình và thuê thợ tới phá dỡ ngôi nhà mà gia đình ông đã sinh sống hơn nửa đời người trong sự tiếc nuối.

"Dự án của nhà nước thì dân chúng tôi phải ủng hộ thôi, chúng tôi không phản đối mặc dù rất buồn vì ngôi nhà gia đình đã gắn bó từ lâu nay phải dỡ bỏ và rời đi. Nhưng nỗi lo lớn nhất hiện giờ của chúng tôi là nơi ở mới, phương án tái định cư chưa rõ ràng, khu nhà ở tạm chính quyền sắp xếp cho thì xập xệ, điều kiện sinh hoạt rất tệ", ông Khánh cho hay.

Theo ông Khánh, gia đình ông và hàng chục hộ gia đình trong khu vực giải tỏa được sắp xếp ở tạm tại một khu nhà tập thể cũ tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Cách khu nhà giải tỏa gần 30km, hiện chưa có điện, nước, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, nên nhiều hộ dân không dám ở.

Trước đó, sáng 5/11, UBND phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành cưỡng chế 2 căn nhà số 48A và số 20A tại ngõ 371 La Thành. Hai trường hợp này chính quyền đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động, tuyên truyền để người dân tự nguyện bàn giao đất, song các hộ vẫn không đồng thuận với phương án bồi thường, buộc chính quyền phải cưỡng chế theo quy định.

Nhiều căn nhà đã được phá dỡ một phần, một số khác hiện chủ nhà đã chuyển đi. Chính quyền địa phương cũng đang triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng đợt 3 đối với các hộ dân còn lại.

Hiện khu vực giải tỏa tại ngõ 371 vẫn có một số trường hợp còn bám trụ lại, mặc dù nhà của một số hộ gia đình đã bị phá dỡ hoặc họ đã chấp thuận giải tỏa.

Căn nhà của bà Đặng Thị Hương (56 tuổi), là căn nhà duy nhất chưa bị phá dỡ và còn sáng đèn ở khu vực này.

Theo bà Hương, bà cũng đã ký giấy chấp nhận giao mặt bằng cho chính quyền. Tuy nhiên, chồng bà vừa mất chưa lâu, nên bà đã làm đơn để gửi lên chính quyền, xin được ở tạm thêm một thời gian.

"Nhà thì tôi cũng đã chấp thuận giải tỏa rồi, với mức đền bù gần 70 triệu đồng cho căn nhà 34m2 thì quá ít để tôi tái định cư, nhưng đành chấp nhận vì chính sách của nhà nước. Cũng mong chính quyền tạo điều kiện để gia đình ở tạm thêm một thời gian cho đủ 100 ngày chồng tôi mất. Cũng hy vọng chính quyền xem xét để người dân ở đây sớm có nơi tái định cư mới ổn định hơn trong tương lai", bà Hương chia sẻ.

Bà Hương cho biết thêm, 4 ngày trước, chính quyền cưỡng chế một số căn nhà bên cạnh, cũng cắt luôn điện, nước của gia đình bà, buộc phải đi xin dùng ké điện, nước của hàng xóm những ngày qua.

Ngay gần đó là gia đình của chị Nguyễn Thị Phương cùng một gia đình khác đang ở nhờ nhà hàng xóm vì nhà đã bị phá dỡ nhiều ngày qua.

Theo chị Phương, trong xóm có khoảng hơn 10 gia đình bị giải tỏa, phá dỡ nhà. Chính quyền cấp cho một nơi ở tạm bên huyện Đông Anh, tuy nhiên cơ sở vật chất ở khu nhà tạm quá thiếu thốn. Khu ở tạm không điện, không nước nên các gia đình đều phải quay lại đây để xin ở nhờ nhà hàng xóm, tiện cho con, cháu đi học, đi làm thời gian tới.

"Gia đình tôi có 5 người, một nhà hàng xóm khác có 7 người, trong đó có hai ông bà già không minh mẫn, đã xin ở nhờ nhà của hàng xóm nhiều ngày qua. Hiện căn nhà chúng tôi ở có 12 người. Nhưng căn nhà này cũng nằm trong diện giải tỏa đợt 3, chỉ ít bữa nữa căn nhà này bị dỡ, chúng tôi cũng không biết nên đi đâu", chị Phương buồn rầu nói.