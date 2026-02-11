Ban Bí thư: Không cấp phép cho dự án chưa đáp ứng yêu cầu về môi trường

Nội dung này được đề cập trong Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Ban Bí thư nhấn mạnh định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, gắn với nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Ban Bí thư lưu ý việc sản xuất và sử dụng vật liệu xanh, sạch, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, vật liệu thay thế, vật liệu tái chế, giảm phát thải, thân thiện với môi trường.

Ban Bí thư yêu cầu không cấp phép đầu tư cho dự án chưa đáp ứng yêu cầu về môi trường (Ảnh minh họa: Nguyễn Đức Trịnh).

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch, chiến lược về quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bảo đảm sự phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Ban Bí thư gợi mở việc nghiên cứu bổ sung vào danh mục quy hoạch ngành đối với phát triển một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu như xi măng, thép, gạch ốp lát, kính xây dựng.

Ban Bí thư yêu cầu rà soát, nghiên cứu ban hành luật về quản lý, phát triển vật liệu xây dựng; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thực chất, khả thi thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với kết quả nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành.

Đặc biệt, theo Ban Bí thư, cần có chế tài đủ mạnh đối với hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Với các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, Ban Bí thư nêu rõ cần nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù bảo đảm vật liệu san lấp.

Đi kèm với yêu cầu nâng cao khả năng tự chủ chiến lược, Ban Bí thư khuyến khích phát triển các loại vật liệu Việt Nam có lợi thế, vật liệu mới, kỹ thuật cao, thông minh; vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; vật liệu tái chế trên cơ sở đánh giá hiệu quả tổng thể, lâu dài.

Với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Ban Bí thư chỉ đạo cần kiểm soát chặt chẽ.

"Kiên quyết không cấp phép nhập khẩu công nghệ, dây chuyền sản xuất cũ, không cấp phép đầu tư, mở rộng các dự án chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, thâm dụng năng lượng, tài nguyên”, Ban Bí thư quán triệt.

Song song với yêu cầu này, Ban Bí thư chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, nhất là các trường hợp tái phạm.

Một trong những nhiệm vụ được Ban Bí thư định hướng là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có cơ chế đủ hấp dẫn để thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo; khuyến khích các doanh nghiệp tự nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu mới, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.