Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết, 19 người bị thương ở Lào Cai

Khoảng 12h ngày 13/10, tại km4+100 đường tỉnh 172, đoạn qua địa bàn xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 19 người bị thương (theo thông tin chính thức từ UBND tỉnh Lào Cai). Thông tin ban đầu là 2 người chết, 5 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Bà H.T.T. (48 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai); anh L.V.H. (30 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai), H.Đ.N. (35 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Việt Hồng cho biết vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 21H-017.xx (chở khoảng 26 người) trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng, ô tô bị lật nghiêng, xăng, dầu chảy tràn ra mặt đường. Nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng tung toé khắp mặt đường.

Theo lãnh đạo UBND xã Việt Hồng, qua xác định ban đầu, vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh, ô tô tự gây tai nạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức cứu hộ, cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một phần rãnh đường bị vỡ nát sau cú va chạm của ô tô khách.

Tại hiện trường, một số hạng mục giao thông bị hư hỏng do vụ tai nạn. Trong hình là một cột biển báo giao thông bị ô tô khách húc đổ.

Khu vực xảy ra tai nạn vừa bắt đầu hết khúc cua tay áo trên đường tỉnh 172.

Ảnh: Văn Đức