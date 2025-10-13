Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 7 người thương vong

Chiều 13/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) cho biết khoảng 12h cùng ngày, tại km4+100 đường tỉnh 172, đoạn qua địa bàn xã, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, khoảng 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Đức).

Theo ông Chiển vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 21H-017.xx (chở khoảng 26 người) trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng, xăng, dầu chảy tràn ra mặt đường.

"Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân bị thương sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh, ô tô tự gây tai nạn", ông Chiển nói.

Người dân phá cửa kính để đưa người bị thương trên xe ra ngoài (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Xe cứu hộ tới hiện trường để cẩu kéo xe khách (Ảnh: Văn Đức).

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe khách, kết quả đều âm tính.