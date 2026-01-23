Hà Nội sẵn sàng cho màn pháo hoa nghệ thuật lớn nhất lịch sử tại Mỹ Đình

Hàng nghìn đơn vị pháo hoa cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại đã được lắp đặt khẩn trương tại khu vực sân Mỹ Đình, sẵn sàng cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, diễn ra tối nay (23/1).

Trong những ngày qua, công tác tổ chức và lắp đặt trận địa pháo hoa tại khu vực phía trước sân Mỹ Đình đã được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai theo đúng kế hoạch.

Gần 10.000 đơn vị pháo đã được bố trí, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn tuyệt đối, sẵn sàng cho màn trình diễn chính thức vào tối nay, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Lực lượng an ninh túc trực 24/24 tại khu vực trận địa pháo, triển khai nhiều vòng bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình thi công, sơ duyệt, tổng duyệt cũng như đêm biểu diễn chính thức.

Cao trào của chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" sẽ là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, được đánh giá là màn trình diễn lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử các dịp tổ chức bắn pháo hoa tại Thủ đô.

Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại đã được đội ngũ 80 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia lắp đặt, vận hành. Nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục được ứng dụng như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, khói màu cầu vồng hay âm thanh sói hú...

Tất cả sẽ sử dụng hệ thống lập trình và thiết bị hiện đại, hỗ trợ thời gian kích nổ chính xác tới 0,0001 giây, giúp hiệu ứng pháo khớp theo nhạc ở mức gần như lập tức. 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh khán đài B sân Mỹ Đình theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân, 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao bố trí từ nửa đường Lê Đức Thọ, qua cột đồng hồ, đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước (phường Từ Liêm).

Bên cạnh đó, xe cứu hỏa cùng hệ thống bình chữa cháy được bố trí sẵn sàng tại nhiều vị trí, lực lượng phòng cháy chữa cháy túc trực thường xuyên, chủ động ứng phó kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận địa pháo hoa và khu vực xung quanh.

Robot chữa cháy hiện đại cũng được huy động, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận địa pháo hoa.

Toàn bộ khu vực xung quanh trận địa pháo đã được dựng rào chắn kiên cố, phân luồng rõ ràng, tách biệt hoàn toàn với tuyến đường di chuyển của người dân nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thuận lợi cho công tác tổ chức, vận hành màn trình diễn.

Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp hỏa thuật tại Mỹ Đình được xem là sự kiện trình diễn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào lúc 20h.