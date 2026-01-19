Hình ảnh các lãnh đạo và đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, sáng 19/1. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Đi cùng Tổng Bí thư Tô Lâm là Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tới họp phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cùng ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Đại hội XIV của Đảng có phương châm: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tới họp phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bên phải) tới họp phiên trù bị. “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin; tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, được xác định là chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong ảnh từ trái sang phải lần lượt là Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thông báo quy chế Đại hội tại phiên họp trù bị.

Tại phiên họp trù bị, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Hình ảnh một số đại biểu tham dự Đại hội trong phiên trù bị sáng 19/1.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị; bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 nhân sự.

Ảnh: Tiến Tuấn