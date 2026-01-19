Từ ngõ nhỏ đến đường lớn, Hà Nội hướng về Đại hội XIV

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trung tâm Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano trải dài trên khắp các tuyến phố.

Cụm pano lớn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng được lắp đặt trang trọng, thể hiện khí thế và niềm tin của Thủ đô Hà Nội hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Không gian các trục giao thông lớn được phủ kín bởi hệ thống trang trí chào mừng, mang đến diện mạo tươi mới.

Trên cầu vượt Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng được treo liên tiếp dọc hai bên thành cầu.

Thông điệp "Mừng Đảng - Mừng Xuân" được sắp xếp bằng hoa tươi dưới chân tượng đài Lê-Nin, tạo không khí phấn khởi, hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng và mùa xuân mới đang về.

Không khí hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng không dừng ở các tuyến phố trung tâm mà còn hiện rõ trong từng khu phố, ngõ nhỏ.

Nhà tập thể mặt phố Kim Mã được các hộ dân cùng nhau trang hoàng bằng các dải cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực thắm sắc đỏ tươi.

Cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng được treo tại các cơ quan, trường học, thể hiện tinh thần hưởng ứng rộng khắp.

Hàng cờ rực rỡ trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ.

Khu vực trước cửa Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình), nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bắt đầu từ sáng nay (19/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và kéo dài đến ngày 25/1.