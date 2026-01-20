Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu phiên khai mạc với sự tham dự của 1.586 đại biểu, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện khách mời quốc tế.

Khách mời dự Đại hội XIV của Đảng còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong ảnh là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (ảnh trái), Trung tướng Đặng Quân Thụy (nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội), Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh Quân khu 4).

Các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Phương châm của Đại hội Đảng lần thứ XIV là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn đại biểu Quân đội chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội XIV của Đảng

Các khách mời quốc tế đến tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân thay mặt Đoàn Thư ký phục vụ Đại hội XIV cho biết tính đến ngày 19/1, Đại hội nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó, Đại hội nhận điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, nước bạn bè, truyền thống bao gồm Đảng nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Lao động Triều Tiên...

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng chưa bao giờ, nguyện ước về một Việt Nam giàu mạnh lại gần với chúng ta như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ ta phải đối mặt với nhiều thách thức và sức ép như lúc này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo Thường trực Ban Bí thư, nhiệm kỳ khóa XIII diễn ra trong bối cảnh khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bất ổn, khó lường; nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, giữ vững bám sát quan điểm đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại biểu đoàn Đảng bộ Chính phủ tại phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, quyết định những vấn đề trọng yếu về phương hướng phát triển đất nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1.