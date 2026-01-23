Hà Nội bắn pháo hoa nghệ thuật tối nay

Vào lúc 20h ngày 23/1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa, Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức và tài trợ.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội trong buổi tổng duyệt tối 21/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện này quy mô 25.000 người, trong đó có 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên. Dự kiến nhiều giọng ca hàng đầu Việt Nam sẽ hòa nhịp trong khúc hát ngợi ca vẻ đẹp và thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.

Theo ban tổ chức, pháo hoa nghệ thuật được kích hoạt xuyên suốt chương trình ở các điểm nhấn quan trọng nhất để liên tục giữ nhịp cảm xúc và dẫn dắt cảm xúc khán giả bùng nổ dần theo từng lớp cao trào, càng về sau càng mạnh mẽ và ấn tượng hơn.

Nhiều loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng, nhiều sắc màu, nhiều hình thái kỳ vọng tạo nên "sân khấu ánh sáng" giữa trời đêm thủ đô.

Ban tổ chức cho biết lần đầu tiên màn trình diễn phối hợp cùng lúc nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, cho đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng...

Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại được đội ngũ 80 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia lắp đặt, vận hành.